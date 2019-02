La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat aquest divendres que l'Ajuntament acabarà a la primavera un cens d'edificis amb elements d'amiant a la ciutat, com amb cobertes de fibrociment.





Ha explicat en el ple municipal que treballaran un pla d'actuació coordinat amb la Generalitat per definir els edificis prioritaris --començant pels públics-- en els quals dur a terme actuacions de retirada.





Ho ha dit en debatre en el ple una proposta promoguda per la CUP aprovada amb el suport de tots els grups municipals, per crear una comissió interdisciplinària sobre l'amiant per constituir una oficina tècnica amb personal municipal especialitzat per localitzar amiant en instal·lacions de pública concurrència, inclòs el Metro.





Sanz ha assegurat que també Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reforçat els processos de detecció i eliminació de l'amiant a la xarxa de Metro --s us treballadors faran vaga durant el Mobile World Congress (MWC) per aquest motiu - i que ha accelerat la compra de trens per substituir els afectats.





Ha garantit que s'estan monitoritzant mesuraments ambientals i que s'ha demostrat que no hi ha cap risc ni per a treballadors ni per a usuaris del metro, i ha ressaltat que també han promogut la retirada d'amiant en l'espai públic --com al Parc del Guinardó - i en edificis privats, amb ajuts a la rehabilitació.