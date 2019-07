Els restaurants de Barcelona, en peu de guerra per la delinqüència i les possibles restriccions del tabac a les terrasses

El Gremi de Restauradors de Barcelona ha demanat al tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, combatre la delinqüència de baixa intensitat -hurtos i robatoris- i les accions de "turismofòbia" realitzades per activistes a la ciutat, ha informat l'associació en un comunicat .













En una trobada aquest dimarts 23 de juliol, els restauradors han explicat a Batlle que la percepció d'inseguretat condiciona el dia a dia dels turistes que visiten la ciutat, el que afecta la facturació: "La temporada d'estius és vital per compensar la temporada baixa i donar estabilitat a les plantilles.





Segons el comunicat, Batlle ha demanat confiança al sector: "Som un govern amic de la restauració, els restauradors són uns ambaixadors magnífics de la ciutat", i s'ha compromès a abordar la seguretat de forma ordenada, segons ell, a més de prometre intensificar la interlocució amb el Gremi.





Però també ha tingut paraules per al Govern de Torra i el seu anunci que va prohibir fumar a les terrasses. Els restauradors han recordat que després de l'impacte que va suposar li llei antitabac de 2005 per al negoci. De fet, insisteixen que molts van haver de posar i pagar els impostos necessaris per tenir terrasses i no perdre als clients fumadors.





Els restauradors lamenten que ara la Generalitat vulgui fer una llei més restrictiva que l'estatal i l'anunciïn sense ni tan sols haver parlat amb ells pels que preveuen enviar una carta comunicant al Govern el seu malestar.