Més de 800.000 persones es troben en llista d'espera a la sanitat catalana

La diputada de PSC-Units al Parlament Assumpta Escarp ha retret aquest dimecres a la Generalitat que les llistes d'espera de la sanitat catalana han crescut en 91.000 persones en un any, i se situen actualment en 812.667 persones a la cua d'una operació, prova diagnòstica o consulta d'especialista.









Segons dades de juny de la Conselleria de Salut recollides, actualment hi ha un total de 175.480 persones en espera per una operació --amb esperes mitjanes de 20 dies per a pacients amb càncer, 26 per a cardíacs, i 153 dies per a altres operacions amb termini de referència -.





Un total de 481.290 estan en cua per una consulta externa --amb mitjanes que van de 63 dies d'espera per a cardiologia a 177 en urología--, i 155.897 esperen una prova diagnòstica --amb cues que van des dels 43 dies de mitjana en gammagrafia als 113 en ecografia urológica--.





Escarp ha citat aquestes xifres en una pregunta al ple dirigida a la consellera de Salut, Alba Vergés, a la qual l'ha acusat de "l'desmantellament i substitució de l'estructura del CatSalut" en referència a canvis en direccions de centres i contractacions recents sobre les que li ha retret que no va convocar un concurs públic.





Ha recordat que també hi va haver un canvi en la gerència de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona indicat per la Conselleria, així com un altre més recent a la Mútua de Terrassa ,: "Sembla que estiguin esborrant tot el que recorda al conseller Comín" i el intentin amagar recol·locant als que lleven en l'estructura del CatSalut, ha dit.





Vergés ha assegurat que els canvis en l'estructura del CatSalut s'emmarquen en un pla general d'acció 2019-2020 amb visió de sistema i que pretén dotar d'una estructura al departament per a un "impuls" de polítiques de salut que responguin a problemàtiques actuals.