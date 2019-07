Augmenten a Catalunya les emissions de CO2 de cotxes de nova matriculació

Els cotxes matriculats durant el primer semestre de 2019 a Catalunya continuen augmentant la seva emissió de CO2 a causa de la caiguda de les matriculacions dels cotxes dièsel d'última generació, que emeten menys CO2, respecte als de gasolina.



Concretament, les emissions arriben als 120 grams per quilòmetre recorregut, suposant un creixement del 1,69% respecte al mateix període del passat any.













Aquesta dada segueix augmentant igual que en els dos últims anys. I és que la caiguda de les matriculacions dels cotxes dièsel d'última generació, que emeten menys CO2 que els gasolina i que suposen tan sols el 20,8% del mercat català, explica aquest increment, segons la patronal.





En el primer semestre del 2019, a Catalunya es van matricular 91.164 cotxes, a diferència del primer semestre de 2018, on es van matricular 98.303, però durant el primer període del vigent any l'emissió de CO2 va augmentar fins als 120 grams per quilòmetre recorregut pels 118 grams del 2018 (1,69% més).



Les vendes de cotxes dièsel han caigut en la comunitat autònoma un 36% fins al juny i els de gasolina han augmentat un 4,6%, arribant a un 68% del total de les compres.





Per la seva banda, en el que va d'any els elèctrics han representat el 1,3% de les matriculacions a Catalunya, mentre que els híbrids (gasolina o dièsel / motor elèctric) un 9% i els híbrids a gas (GLC i GNC) un 0,59% a la regió.





COLAU ESTUDIARÀ POSAR UN PEATGE PER ALS COTXES MÉS CONTAMINANTS





Els vehicles més contaminants -els que no disposen d'etiqueta de la DGT- no podran circular a partir del gener del 2020, i s'haurà d'analitzar si la reducció de la contaminació és suficient als sis mesos: "Potser no serà suficient, i efectivament hem d'estudiar altres mesures, com el peatge ", va dir l'alcaldessa en una entrevista de TV3.





La del peatge és una de les propostes que l'Ajuntament té sobre la taula si la reducció de la contaminació no es considera suficient amb les restriccions als vehicles més contaminants, que es complementarà amb altres mesures que ja es promouen, com la millora del transport públic, la creació de 'superilles' i el foment de la bicicleta, ha assenyalat.



Va recordar que la millora de la qualitat de l'aire requereix la col·laboració de la resta d'administracions, també en àmbits com el d'infraestructures com el Port i l'Aeroport Barcelona-el Prat, que creu que no poden plantejar ampliacions indefinidament i s'ha de començar a "introduir el concepte de límit ".





LA MATRICULACIÓ DELS DIÈSEL, CLAU PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS CLIMÀTICS





Els motors dièsel emeten encara fins a 20% menys de CO2 que els equivalents de gasolina, de manera que el descens en les seves matriculacions, al costat del repunt dels de gasolina, explica la mala dada d'emissions mitjanes en el que va d'any.





La patronal ha indicat que l'última generació de vehicles dièsel pot jugar un paper important per assolir els objectius climàtics i la descarbonització del transport en el futur proper. Els països de la Unió Europea han arribat a un acord per reduir les emissions de diòxid de carboni de cotxes i furgonetes en un 35% el 2030.





BRUSSEL·LES EXIGEIX A BARCELONA MESURES MÉS DRÀSTIQUES CONTRA LA CONTAMINACIÓ





Des de Brussel·les, tal com van informar el passat 10 de juliol, veuen necessari adoptar mesures addicionals per fer front a les obligacions en matèria de qualitat de l'aire i aconseguir el compliment dels valors límit per a l'any 2020.





BARCELONA IMPULSARÀ 10 MESURES PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ





Barcelona impulsarà un total de deu "mesures immediates" durant els pròxims mesos, al costat de l'activació de la Zona de Baixes Emissions l'1 de gener que de 2020, on es preveu una reducció de 210.000 tones de CO2, un 6% del total anual .





L'Ajuntament ampliarà la capacitat del transport públic en grans carrers. S'habilitarà un carril bus al carrer Aragó, inhabilitant, d'aquesta manera, un dels carrils per a vehicles privats. Al carrer Carmen Amaya i al passeig Clavell també s'habilitarà un carril per al transport públic i al carrer Mallorca, entre avinguda Meridiana i Diagonal es reduirà un carril de circulació.





A la Meridiana seguirà la ja prevista actuació que redueix el nom de carrils per a cotxes, millora el carril bici i introdueix més verd.





Les 'superilles' de Sant Antoni, Horta, Sant Gervasi-la Bonanova i l'Eixample avançaran la seva construcció, i s'iniciaran processos participatius per impulsar noves. En el cas de la superilla de Sant Antoni es completarà el tercer tram, i en el cas d'Horta, el segon.





Pel que fa a Sant Gervasi-la Bonanova i l'Eixample, s'iniciarà la redacció del projecte de la superilla, així com s'iniciaran processos participatius per construir noves.

El consistori també convertirà els carrers Rocafort, Sicília, Ausiàs March, Compte Borrell, Gran de Gràcia, Passeig de Sant Joan i passeig de Sant Joan en zones de circulació a 30, entre altres mesures.