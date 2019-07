El Senat aprova la creació del nou grup parlamentari Izquierda Confederal

El Senat ha aprovat la formació del nou grup parlamentari Izquierda Confederal constituït per sis senadors de designació autonòmica de Adelante Andalucía, Més per Mallorca, En comú Podem, Más Madrid, Compromís i En Marea.









D'aquesta manera, el vincle amb Podem finalitza. En les últimes eleccions generals Unides Podem no va obtenir cap senador elegit a les urnes. El grup es va veure reduït a diversos representants autonòmics. El partit de Pablo Iglesias comptava amb 20 senadors en la legislatura anterior.





La creació del grup ha estat anunciada de manera formal per la diputada d'Adelante Andalucía, Esperanza Gómez, que ha assenyalat que la decisió de crear Izquierda Confederal és per "abordes qüestions comunes que interessen a tots els territoris", com és "el finançament autonòmic ".





A més, ha assegurat que els membres d'Izquierda Confederal no "es veien" compartint la bancada del grup Mixt amb Vox, per tenir ideals diferents.





"Ens sembla que un grup com aquest pot ser interessant perquè fins ara aquestes qüestions s'han abordat en un règim de competència en diferents territoris i creiem que caldria ampliar el nombre de recursos comuns destinats a la dotació financera", ha explicat Gómez al terme de la Junta de Portaveus.





Així, Esquerra Confederal està constituïda pels següents senadors: Esperanza Gómez d'Adelante Andalucía ; el senador de Més per Mallorca (MÉS), Vicenç Vidal; Sara Vilà d'En Comú Podem; Fernández Rubiño, el senador de Más Madrid; Carles Mulet de Compromís i el senador per designació autonòmica per En Marea, José Manuel Sande.





La formació d'aquest grup reuneix el mínim de sis senadors exigit pel Reglament de la Cambra perquè un grup pugui mantenir-se una vegada constituït inicialment amb deu. Fins ara el grup parlamentari al qual pertanyien aquests senadors era Unides Podem-A Comú Podem al qual pertanyia també María Jesús Castro del PSOE, que va ser cedida pels socialistes perquè el partit esmentats poguessin formar grup propi.





"MOLTA IL·LUSIÓ" I ROTACIÓ DE PORTAVEUS





La senadora andalusa ha assegurat que els sis membres que conformen el grup afronten la XIII Legislatura amb "molta il·lusió" i a l'espera que aquest dijous, a la segona volta de la investidura de Pedro Sánchez, es constitueixi un Govern "progressista i de canvi "perquè els senadors d'Izquierda Confederal comencin a treballar per les seves comunitats autònomes de manera" comú ".





Quant a la portaveu, Gómez ha confirmat que serà rotatòria "cada dos o tres mesos". La decisió que es vagi canviant al portaveu es va prendre entre tots els senadors del grup que estan d'acord en que és la forma més democràtica.





Tot i que ha estat Gómez què ha anunciat la formació del nou grup, serà Mulet (Compromís) el primer a exercir de portaveu d'Izquierda Confederal durant els mesos d'agost i setembre.