Izquierda Confederal, el grup de Podem al Senat es reinventa

Les diferències en Podem segueixen a l'alça i senadors d'algunes confluències del partit morat han optat per no integrar-se al grup parlamentari de Podem al senat, creant un grup nou, anomenat Izquierda Confederal.









D'aquesta manera, els representants de Teresa Rodríguez, Ada Colau i Mónica Oltra es passen al bàndol Errejón i el seu nou partit Més Madrid. Dit això, Endavant Andalusia, liderat per Teresa Rodríguez i José María González 'Kichi' s'uneixen a 'Izquierda Confederal'.





Dins d'aquesta formació estan Podem Andalusia, Esquerra Unida Els Verds-Convocatòria per Andalusia, Primavera Andalusa i Esquerra Andalusista.





D'altra banda es troba Més Madrid, liderat pro Errejón, que col·loca a Eduardo Fernández Rubiño com a senador per designació autonòmica. Catalunya a comú, la delegació d'Esglésies a Catalunya, també s'uneix a aquest bàndol, cosa que sorprèn a causa del fort vincle amb Iglesias.





Finalment, Compromís, de Mónica Oltra, i Mès per Mallorca, s'alien amb Errejón.





IZQUIERDA CONFEDERAL NO DESCARTA AMPLIAR EL SEU CERCLE





"Forces d'un perfil ideològic progressista que comparteixen la defensa de l'autonomia política dels seus territoris i aspiren a convertir el Senat en un autèntic òrgan de representació territorial", així és com es defineix el grup parlamentari Izquierda Confederal, que està obert a noves incorporacions .





Esperança Gómez, que serà la portaveu d'Izquierda Confederal, ha afirmat que "el Govern espanyol deu més de 15.000 milions d'euros a Andalusia per la infrafinançament dels serveis públics així com per inversions no realitzades i entenem que treballar amb veu pròpia al Senat pot ser un esperó per treure el debat de l'ostracisme ".