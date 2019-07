Sindicat de comandaments de la Policia denúncia a un mosso per relacionar-los amb l'atemptat de Barcelona

El sindicat de comandaments SPP, amb representació al Consell de la Policia Nacional, ha denunciat aquest dimecres per injúries davant la Fiscalia General de l'Estat al mosso d'esquadra Albert Donaire per relacionar-los a les xarxes socials amb els atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils del 17 agost 2017.





Albert Doanire / Youtube





En un comunicat, el SPP considera que aquest mosso ha realitzat "gravíssimes acusacions contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, cridant-los terroristes i insinuant que poguessin estar darrere dels atemptats terroristes jihadistes de Barcelona i Cambrils".



Documenta la seva denúncia amb vídeos i declaracions en què el identificat en alguns mitjans com a coordinador de Mossos per la República 'realitza diferents declaracions que han tingut "àmplia repercussió", per aquest motiu l'SPP insti a la Fiscalia General de l'Estat a que obri diligències d'investigació per depurar possibles responsabilitats penals.