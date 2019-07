Calvo acusa Iglesias de voler formar un govern paral·lel

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha criticat que Podem no ha volgut negociar amb el PSOE, perquè han mantingut una posició que no és realista i han reclamant per a si "el govern sencer". "Si algú llegeix aquest document es preguntaria que faria el PSOE a un govern d'aquesta naturalesa. Tot just li quedaria res", ha assenyalat sobre les exigències de Podem.









En declaracions a la Cadena SER, Calvo ha assegurat que el partit de Pablo Iglesias va intentar fer un "doble govern", demanant competències que travessaven "totes les àrees de govern".





Per això, la cap de les negociacions del costat socialista ha arribat a dir que podem vol per a si mateix el govern "sencer" i acceptar les seves exigències suposaria "lliurar el programa electoral" socialista a la formació 'estatge'.





Davant el document de negociació de Podem, la vicepresidenta s'ha qüestionat què faria el PSOE a un govern d'aquesta naturalesa, afegint que "amb prou feines li quedaria res".





Ha retret a Podem que no tingués un principi "de realitat". "Ha pretès negociar en una posició que no es corresponen a les urnes", ha indicat, assegurant que el PSOE ha fet el "gran esforç" en les negociacions i ha pres sempre la iniciativa, mentre Podem "semblava que no estava".