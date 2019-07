Els treballadors d'Iberia mantenen la vaga a l'aeroport de Barcelona per l'"immobilisme" de l'empresa

El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona manté la vaga dels treballadors de terra de la companyia a la aeroport de Barcelona-el Prat els dies 27 i 28 de juliol, perquè la mediació ha fracassat.





Aquest 24 de juliol es va celebrar la segona reunió de mediació per intentar arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga, però "l'immobilisme de la direcció de l'empresa", segons UGT, no ho ha fet possible.









El comitè de vaga ha posat sobre la taula la necessitat urgent d'estabilitzar l'ocupació, transformant la totalitat dels treballadors fixos a temps parcial a fixos a temps complet i passar a fixos 400 treballadors eventuals, d'una plantilla eventual de més de 1.000 persones.





Els representants dels treballadors consideren que això solucionaria la majoria de problemàtiques que pateix actualment la plantilla, com l'abús d'hores extraordinàries obligatòries 'o la reorganització de torns i horaris que permetrien a la plantilla d'Iberia Barcelona treballar en' condicions dignes '.





El comitè de vaga ha denunciat l'actuació de l'empresa per lliurar cartes de serveis mínims que encara no han estat dictats per l'administració i sense haver-los comunicat al comitè.





El sindicat considera que l'empresa no té cap intenció de negociar i està vulnerant els drets dels treballadors. El personal d'Iberia Barcelona gestiona prop del 65% de les operacions de personal de terra a l'aeroport.





EL GOVERN CONTINUA INTERVENINT





El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha assegurat aquest dijous que continuaran intervenint per evitar la vaga dels treballadors d'Iberia, convocada per al 27 i 28 de juliol.





Ho ha dit en la roda de premsa per valorar les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), que han situat la taxa d'atur a Catalunya en el 11,17% i en 431.300 aturats.





El Homrani ha sostingut que treballaran perquè la plantilla i la direcció trobin punts en comú i compromisos que donin garanties per desconvocar la vaga, malgrat que ha alertat del "punt de desconfiança" entre les parts.





Ha indicat que se celebraran més reunions abans de la vaga, i que el Ministeri de Foment i Aena podrien contribuir per evitar la vaga, tot i que Iberia no depengui d'ells.





El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha apuntat al fet que el nivell de càrrega dels treballadors de l'Aeroport de Barcelona es repeteix com a "fil conductor" dels diferents conflictes.