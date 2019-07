L'ocupació que es crea a Catalunya és estacional i amb salaris molt baixos

UGT de Cataluyna explica que, tot i que ha augmentat l'ocupació, aquesta està caracteritzada per l'estacionalitat i precarietat del mercat de treball, que no es recupera dels efectes de la crisi i les polítiques de precarietat provocades per les reformes laborals.









El sindicat alerta de la precarietat en l'ocupació i que el 67,52% de les persones desocupades no reben ja cap prestació i ressalta que la situació de desocupació de llarga durada "és perpètua" amb 176.200 persones que porten més d'un any parades.





La solució que proposen és la derogació de les reformes laborals, la creació de treballs estables i de qualitat per lluitar contra la precarietat, i la implementació efectiva del registre obligatori de la jornada per garantir una retribució proporcional al temps de treball.





CCOO LAMENTA QUE LA TAXA DE TEMPORALITAT CREIX FINS AL 21,7%

CCOO de Catalunya ha lamentat que, tot i l'increment de la població activa i ocupada, la taxa de temporalitat ha crescut fins al 21,7% i es manté la diferència entre homes i dones.





Coincidint amb UGT, el comitè reivindica que l'augment de l'ocupació es deu a l'efecte estacional de la temporada d'estiu, que fa incrementar l'ocupació sobretot femenina però a costa de contractes temporals. Pel que reivindiquen una millora de la qualitat de l'ocupació per enfortir el mercat de treball.





A més, han exigit al Govern la necessitat de derogar la reforma laboral per garantir els drets dels treballadors i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

El sindicat també considera urgent fer millors polítiques actives d'ocupació amb dotació pressupostària pensada especialment en les dones per reduir la bretxa salarial existent.