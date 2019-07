La majoria dels joves a Espanya no pot emancipar-se

Un estudi de l'Observatori d'Emancipació, del Consell de la Joventut d'Espanya, alerta que 2018 es tanca com l'any amb menor proporció de joves emancipats de l'última dècada: només 19 de cada 100 persones entre els 16 i els 29 anys estava residint fora de la llar d'origen l'any passat.





Es tracta d'una tendència que es registra per igual a tot Espanya. És a dir, en totes les comunitats autònomes ha baixat el percentatge d'emancipació, encara que no totes estan al mateix nivell. El consell destaca que cinc d'elles -Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura i País Basc-no arriba al 17%, mentre que Galícia i Astúries que estan al voltant del 20%.





"No és que el 2018 s'hagi produït una caiguda sobtada de l'autonomia residencial de la població jove d'Espanya, sinó que culmina un procés que va arrencar el 2009 i que, d'una manera més o menys ininterrompuda, ha anat perllongant fins al dia de avui ", apunta l'informe de l'Observatori.





De fet, el text explica que sí que hi havia un augment de l'emancipació entre els anys 2001 i 2008 que, un any més tard van començar a remetre fins a arribar, ara, "cotes semblants" a les quals es van comptabilitzar "en la dècada dels noranta ".





Aquestes xifres que, aquest dijous 18 de juliol, ha fet públiques l'Observatori d'Emancipació són superiors en fins a "quatre punts percentuals" que les que recull l'Enquesta Contínua de Llars (ECH) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Segons els experts del Consell de la Joventut, això podria ser degut al fet que la ECH "subestima" les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). De fet, en el mateix no veuen que hi hagi "una relació automàtica entre la creació d'ocupació i l'emancipació dels joves".









POBRESA I EXCLUSIÓ





Segons la seva opinió, en aquest tipus d'estudis no se sol abordar la mesura en què l'abandonament del domicili familiar arriba a suposa una minva de nivells de benestar.





Per l'Observatori és una qüestió a tenir en compte ja que, segons la taxa AROPE de la UE, l'indicador que quantifica el risc de pobresa econòmica, "la població entre 16 i 29 anys és el col·lectiu en què els índexs de pobresa i exclusió són els més elevats ".





"Avui dia no només són menys les persones joves que poden arribar a establir-se en un habitatge diferent de la de la llar d'origen, sinó que, quan ho aconsegueixen, tenen més probabilitats de trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social", apunta.





Això es deu, segons l'estudi, al fet que, tot i que ha augmentat l'ocupació juvenil, la "temporalitat entre la població jove continua sent extremadament elevada", en concret, d'un 55,5% en 2018. A més, destaca que un 14,8% tenen ocupacions a temps parcial.





Sobre l'ocupació juvenil, també assenyala que la creació d'ocupació no s'ha produït de forma paritària, sinó que ha tingut més incidència entre el col·lectiu masculí. Mentre en el quart trimestre de 2010 les xifres de joves empleats eren molt similars entre dones (42%) i homes (43%), vuit anys més tard s'han distanciat fins a comptabilitzar una baixada entre les dones fins al 38,8%.









LA MAJORIA EMANCIPATS, DE LLOGUER





De la mateixa manera, apunta que, tot i que ha augmentat la quantitat absoluta de persones joves que tenen una ocupació (115.000 en un any) a Espanya, no ho ha fet la seva composició interna en perfils professionals. Això és que més de quatre de cada deu joves empleats pertany a dues de les categories ocupacions amb les retribucions salarials més reduïdes: "ocupacions elementals" i "treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors".





Tots aquests aspectes laborals ha aconseguit trencar, a més, la tendència ascendent del lloguer entre les persones joves. En 2018, es va reduir en 1,4 punts percentuals, en relació a 2017, el nombre de joves que va triar aquesta opció.





Tot i així, continua sent el destí de la majoria d'emancipats (un 59,2%), seguit de la propietat amb hipoteca (17,4%), l'habitatge cedit oa baix preu (11,8%) o la propietat pagada ( 11,6%).





El responsable d'investigació d'aquest estudi, Joffre López, ha explicat les dificultats que han tingut a l'hora de valorar la situació dels joves en lloguer a Espanya, ja que no hi ha dades públiques sobre aquest tema. De fet, l'observatori va cada any a 'idealista.com' per obtenir el 'mapa' de joves llogats al país.





MÉS PRESÈNCIA AL GOVERN I EL CONGRÉS





Així, no ha xifres sobre aquells que comparteixen el lloguer amb més persones o ho fan en solitari. No obstant això, el Consell deixa clar en el seu estudi el que suposaria per a un menor de 30 anys anar-se'n de lloguer sol.





Creuant el preu mitjà al lloguer a Espanya (862 euros) i el salari mitjà d'aquest col·lectiu (900 euros), una persona jove necessitaria el 90% del seu sou per poder llogar.





López ha destacat que aquest percentatge se situava al voltant del 60 per cent en l'any 2013, el primer des del qual es van recollir dades en aquest sentit. Per contra, el cost de l'accés a habitatge, destaca l'expert, s'ha mantingut estable en aquests sis anys.





Tot i així, tampoc és fàcil per al jove comprar una casa. Mentre el sou mitjà del col·lectiu és de 900 euros, el Consell calcula que necessitaria uns ingressos mínims de 1.881 euros al mes, és a dir, 22.582 a l'any, si es tenen en compte les condicions que en l'actualitat demanen els bancs per a una hipoteca, com que no es pugui destinar més del 30% dels ingressos a pagar-la.





Amb aquest escenari, el president del Consell de la Joventut, Manuel Ramos, ha reclamat al Govern més presència de polítiques per al col·lectiu en l'agenda nacional. En concret, ha demanat una secretaria d'Estat en el nou Executiu, que coordini totes les lleis que afecten les persones joves, així com una comissió al Congrés que tracti aquests temes d'emancipació i precarietat.





Això últim és el que més preocupa Ramos, ja que, segons ha explicat, no s'han vist millores en els últims anys i tem que aquesta pobresa jove es "perpetuï" en passar a altres rangs d'edat. Ramos ha denunciat que permet aquesta situació perquè la cultura a Espanya veu normal que els joves siguin precaris i pensen que ja "podran millorar" en el futur. "Però va a pitjor", adverteix.