El Corte Inglés incorpora els 'mochis' japonesos a la seva oferta gastronòmica

El Corte Inglés de Plaça Catalunya i de Diagonal han incorporat a la seva oferta gastronòmica dels 'mochis', que són postres típiques japonesos, fets a mà, i es poden trobar al Club del Gourmet d'ambdós centres. A més, hi ha varietat de 17 sabors diferents, colors i textures.









El daifuku mochi és unes postres japonès creat amb massa de mochigome (farina produïda a partir d'un gra japonès d'arròs glutinós), que es modela amb la forma desitjada i s'omple al gust. Tot i que es menja durant tot l'any, el mochi és un aliment tradicional de l'any nou al Japó i es consumeix més comunament durant aquesta temporada i en la cerimònia japonesa d'any nou, anomenada mochitsuki.





NIJI, encarregada de produir i distribuir aquestes postres, és una empresa que uneix tradició i innovació en cada mochi artesanal que elabora. Aquest obrador artesà fa més altres postres típiques japonesos, tot i que el més conegut és el mochi. Pastissets que han anat evolucionant aplicant noves experiències de sabors i textures, innovant en sabors però conservant la tradició de la seva textura i forma, combinant en el seu interior mousses de sabors i textures més actuals.





EL CORTE INGLÉS I LA SEVA ESTRATÈGIA DE RESTAURACIÓ





El Corte Inglés aposta per la innovació i la cuina artesana per a la seva estratègia de restauració, una àrea de negoci que ja compta amb més de 400 espais dedicats a l'hostaleria. El fort impuls de la gastronomia i restauració del Grup El Corte Inglés es reflecteix en els més 30 milions de clients que en l'últim any han visitat els diferents espais gastronòmics que té repartits en els seus establiments d'Espanya i Portugal.





Tots els espais gastronòmics d'El Corte Inglés tenen un mateix comú denominador: la seva aposta per la cuina artesanal. La companyia introdueix de forma constant nous espais gastronòmics i elements de cuina internacional i especialitats ètniques.

En els últims quatre anys, la companyia ha experimentat un creixement del 25% en l'àrea de restauració, una xifra per sobre del mercat.