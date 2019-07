Dani Ceballos marxa cedit a l'Arsenal d'Unai Emery

El Reial Madrid ha cedit el migcampista català Dani Ceballos a l'Arsenal anglès, que entrena Unai Emery, durant la temporada 2019-2020.





"El Reial Madrid CF i l'Arsenal FC han acordat la cessió del jugador Dani Ceballos per a la temporada que ve, fins al 30 de juny de 2020", ha indicat el conjunt madridista en un comunicat.









Ceballos va arribar a l'estiu de 2017 al club blanc procedent del Betis, en la pedrera s'havia criat futbolísticament, i després d'haver realitzat una gran actuació a l'Europeu Sub-21 on va ser elegit 'MVP' del torneig.





No obstant això, el futbolista, que va fitxar per sis temporades pel Reial Madrid, no es va poder fer-se un lloc en els plans i no va jugar massa en la seva primera temporada, mentre que el seu panorama va millorar amb la marxa de Zidane i l'arribada de Julen Lopetegui primer i la de Santiago Solari després.









Ceballos es va convertir fins i tot en peça clau de la selecció espanyola, però el retorn del francès després de la destitució de Solari li va tornar a condemnar a la banqueta. La seva nova gran actuació amb la Sub-21 en el passat Europeu no va semblar convèncer Zidane que no li tenia entre els seus plans.

L'andalús, que portarà el '8' en el seu nou equip, tindrà ara la seva primera experiència fora d'Espanya, amb un entrenador que el coneix molt bé com Unai Emery i en un Arsenal que vol tornar a ser protagonista a la Premier.







"Estem emocionats de veure que Dani s'ha unit a nosaltres. És un jugador talentós amb una gran habilitat tècnica, creativitat i precisió", ha assenyalat a la web del club el tècnic gunner, que ja havia reconegut el seu gust pel migcampista, al que veu de '8' i de '10'.