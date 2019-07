Sánchez obre la porta a negociar amb PP i Ciutadans

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que ha fracassat aquest dijous 25 de juliol en el seu afany de ser investit com a cap de l'Executiu, ha assegurat que no llença la tovallola i però que "cal tornar al punt d'inici i explorar altres camins ", i per això cridarà els líders tant de Units Podem com del PP i Ciutadans, perquè" entre tots "contribueixin a desbloquejar la situació.





En una entrevista a Telecinco, Sánchez ha dit que el líder d'Podem, Pablo Iglesias, "s'ha equivocat tremendament" en no acceptar l'oferta de govern de coalició que li van plantejar els socialistes i que "està començant a ser conscient de l'error que ha comès i el carreró sense sortida a què ha portat a la seva organització ".









El líder socialista, que ja havia advertit a Unides Podem que l'oferta de govern de coalició caducava aquest dijous amb la votació d'investidura, ha evitat centrar-se en Podem i ha tornat a dipositar la responsabilitat de desbloquejar la situació en els quatre grans partits.





"Per a aquest acord -el que al seu parer volen els ciutadans- hem d'explorar diferents vies. Nosaltres hem explorat 1, és veritat que ha arribat a un carreró sense sortida, però no vol dir que sigui el final del viatge, que ens veiem abocats una repetició electoral, cal tornar al punt d'inici i explorar altres camins ", ha dit.





I, tot seguit, ha invitat Podem, Ciutadans i PP a reflexionar, "deixar de banda com més aviat millor els interessos partidaris" i "entre tots" contribuir com més aviat al fet que Espanya tingui govern. Segons ha dit, se sent "frustrat en l'àmbit personal" i decebut perquè és "la segona vegada" que Iglesias li impedeix formar govern, però que en l'àmbit polític no pot permetre frustració. També ha dit entendre el tedi dels ciutadans, així que ha assegurat que ell treballarà per aconseguir formar govern "com més aviat".





Amb tot, creu que els altres tres grans partits també tenen responsabilitat per "trobar altres camins", i s'ha preguntat què pretenen no donant suport a la formació d'un Govern, si de cas volen anar a eleccions. A Casat i Rivera, els ha preguntat quina alternativa ofereixen i els ha dit que, mentre es diuen "constitucionalistes que volen contribuir a l'estabilitat" el que estan fent és "desestabilitzar l'Estat" per la via de no permetre que es posi en marxa el Govern. De fet, creu que avui s'ha viscut al Congrés "una gran paradoxa".





"CRISI EXISTENCIAL" DE CIUTADANS





De Ciutadans, ha opinat que el partit està "patint una crisi existencial del que ha representat el seu projecte polític", en principi centrista i ara només "amb l'intermitent de la dreta". I ha reconegut que la seva relació amb Rivera és "inexistent" perquè aquest no vol reunir-se amb ell quan el crida.





Quant a l'oferta de pactes d'Estat que aquest mateix dijous li ha recordat Pau Casado, ha dit que està disposat a estudiar-los ia arribar a acords, però una vegada que estigui constituït el govern. "No li demano que em aplaudeixi i em doni suport, sinó que faciliti el Govern, ha insistit.





"UN GOVERN PARAL·LEL"





Sánchez diu haver rebut "amb incredulitat" l'oferta d'últim minut que li ha fet Esglésies des de la tribuna del Congrés. Segons la seva opinió, les posicions de Podem demostren que Iglesias va valorar "molt seriosament tenir un govern paral·lel dins del Govern" i això és una cosa que ni Espanya ni ell com a president es poden permetre, perquè el Govern ha d'estar "cohesionat" i no tenir dins un altre govern que li estigui "permanentment recriminant".





Tot i que ha dit desconèixer les seves raons, li ha dit a Iglesias que "part d'un error de principi", perquè per derogar la reforma laboral o l'SMI no es necessiten ministres de Podem, perquè el Govern és un òrgan col·legiada i les decisions es prenen de manera corresponsable.





"En un govern de coalició no serien ministres de Podem o del PSOE, sinó del Govern d'Espanya", ha resumit. Així, ha insistit que l'oferta de PSOE a Podem era "respectuosa i generosa", però ha reconegut que "no ha funcionat". Segons la seva opinió, el que s'ha viscut al Congrés ha estat "una gran paradoxa".





Així, ha expressat "confiança" que els quatre grans partits puguin anteposar l ' "interès general" i desbloquejar. Segons ha dit, ell vol fer un govern que no depengui dels independentistes això "exigirà entendre amb Podem en polítiques" on tots dos partits puguin coincidir però també que PP i Ciutadans "posin de la seva part".





Finalment, preguntat si comptaria amb l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena com a ministra per al seu govern, ha dit que mai ho ha parlat amb ella però que "reuneix el perfil adequat" per estar al govern, així que no ho descarta, com tampoc ha descartat mai tenir a "fan de manera independent de reconegut prestigi".