Gonzalo Gortálaz: "El ritme de CaixaBank és molt positiu"

Aquest divendres CaixaBank ha presentat a València, els resultats econòmics de l'entitat, del primer semestre del 2019, on ha obtingut un benefici de 622 milions d'euros (MME). L'avançament en l'execució de l'acord laboral voluntari a què ha arribat amb els seus treballadors -de 978 MME- suposarà un estalvi de costos de prop de 80 milions d'euros per a aquest 2019 que permetran afrontar el segon trimestre en millors condicions.





L'avanç del pla estratègic de l'entitat sobre la creació de noves oficines Store fins a arribar fins a les 600 oficines el 2020, al costat de l'aposta pel digital mitjançant productes "InTouch" que freguen els 1,1 milions de clients, sumat al desenvolupament de la divisió Agrobank i la digitalització suposen un gran impuls per a l'entitat en el seu procés de transformació sota la presidència de Jordi Gual.









CaixabaBank ha patit un fort creixement dels recursos gestionats, i en aquest sentit, realitza la gestió del 45% del patrimoni de fons d'inversió sota mandat de gestió discrecional i el 22% de la quota d'estalvi a mitjà i llarg termini. És a dir, en aquest primer semestre de l'any, ha augmentat un 7,7% els dipòsits, un 4% les assegurances d'estalvi i ha augmentat un 4,5% dels actius sota gestió.





L'ENTITAT AUGMENTA LA CONCESSIÓ DE CRÈDITS





Gràcies a una intensa activitat comercial en aquest semestre del 2019, CaixaBank, ha obtingut un creixement de la cartera de crèdit. Un 7,9% en consum, un 4,8% en empreses i un 17,2% en el sector públic.





S'ha ampliat el crèdit hipotecari, sobretot, en la gamma d'hipoteques a tipus fix, que representa el 65% del total. Creixent respecte al juny del 2018 un 3%.





Mitjançant Compra Estrella, de productes de consum, com ara mòbils, neveres i similars, CaixaBank ha mogut 8.822.000 d'euros de crèdits al consum, que representen més d'un 7% respecte a l'any passat.





22.356.000 d'euros, un 24% més mitjançant equips especialitzats i eines adaptades a les empreses ha crescut el crèdit a les empreses a través de les divisions CaixaBank Empreses, CaixaBank Corporate Institutional Banking, CaixaBank Real Estate Homes i CaixaBank Hotels Tourism.





INNOVACIÓ EN LA SEVA INVERSIÓ A PORTUGAL





CaixaBank ha realitzat una inversió al país lusità a través de BPI, que pretén consolidar-mantenint dinàmiques de creixement.





Gortázar va assegurar en la presentació de resultats que "CaixaBank té intenció de continuar aprofundint en la inversió realitzada, però sense noves adquisicions al país, ja que queda molta feina per fer conjuntament".





Tot i que els resultats de BPI seran presentats la setmana vinent CaixaBank ha avançat que BPI manté la seva posició dominant en la penetració de clients digitals. sent el primer banc de Portugal que permet l'accés a comptes d'altres entitats financeres. A més BPI permet les transferència My Way de forma gratutita i l'obertura de comptes en línia a través de videotrucades.





El creixement del crèdit al consum a BPI suposa un 13% sobre la quota anterior, un 10% en crèdit a empreses i un 15,4% de quota de mercat en assegurances de Vida-Estalvi. Pel que l'experiència lusitana de CaixaBank només dóna resultats positius per a l'entitat.





ES redoblen els esforços per AUGMENTAR LA FORTALESA FINANCERA





CaixaBank en aquest primer semestre de 2019 manté el ritme de reducció dels actius problemàtics. Els actius dubtosos amb dades de el passat mes de juny es redueixen fins als 10.402.000 d'euros mantenint la seva corba de reducció. La ràtio de morositat que al juny de 2013 era del 11,2% és ara, en 2019, del 4,2%. Reduint la mateixa en un total de 793 ME en 6 mesos.





La liquiditat de l'entitat financera es manté en excel·lents nivells. CaixaBank té 87.574 ME en actius líquids. Compleix en un 195% amb el Ràtio LCR i un 124% en el Ràtio NSFR. Havent realitzat emissions institucionals en l'últim any per valor de 4.300 ME.





Ha tingut accés al mercat en molt bones condicions i ha rebaixat el seu deute amb l'amortització anticipada del TLTRO al juny de 2019 per valor de 13.410 milions d'uros.













Les ràtios de solvència de l'entitat se situen en un 11,6% en CET1 i en un 13,1% en Tier 1 el capital total és del 15,3% i la ràtio MREL fa cada vegada més possible amb el seu 21,2 % assolir els objectius marcats per 2021.





El conseller delegat de CaixaBank ha afirmat que "havent absorbit entitats que tenien la seva pròpia partida de morositat. Tot i així hem rebaixat l'índex de morositat. Per això té un mèrit especial el fet d'haver assolit el 4,2% de la ràtio de morositat. Hem apostat per la millora en la qualitat dels ingressos ".





En definitiva CaixaBank segueix reforçant la seva posició competitiva mostrant fortes pujades de volum de negoci. S'ha apostat per l'acceleració d'iniciatives de transformació previstes en el seu Pla Estratègic. Compta amb un Balanç fort, amb elevats nivells de solvència i liquiditat, i reducció continuada de saldos dubtosos per tal d'estar preparats per a un entorn econòmic que es preveu molt exigent.





I és que "l'èxit comercial" ha afirmat Gortázar "és desigual en el seu reflex en els resultats a curt termini, per això la nostra mirada ha de ser a mitjà i llarg termini".





L'AFECTACIÓ D'UN CANVI A LA PRESIDÈNCIA DEL BANC CENTRAL EUROPEU





Amb l'entrada al novembre de Christine Lagarde, en substitució de Mario Draghi al capdavant del Banc Central Europeu de nou és possible que es donin rebaixes en els tipus d'interès que afectaran el gruix del negoci bancari.





Per Gortázar "l'entitat en el seu pla de previsió va decidir el novembre de l'any passat-2018- treballar amb els indicadors del mercat de futur que preveien una" no pujada de tipus d'interès. Implementant aquest impacte en els resultats, en la nostra entitat en lloc d'obtenir una rendibilitat del 12% s'obtindria una del 10%. Com els tipus d'interès no només no han pujat sinó que estan baixant hem decidit, entre altres accions, avançar el pla de reducció de costos per minorar aquest impacte en el nostre compte de resultats. Així si l'impacte de costos previst era, fins a finals de 2019 del 5%, amb l'avançament acordat i voluntari amb els nostres treballadors estigui se situarà en el 3%, de manera que comptem amb més recursos propis. Prop de 80 milions d'euros més no previstos, que seran de 200 milions en arribar a l'any ".





L'EXPOSICIÓ DE CAIXABANK EN EL SECTOR IMMOBILIARI ES REDUEIX





CaixaBank ha apostat per una forta reducció de les seves càrregues immobiliàries amb la venda de cartera d'adjudicats per valor de 111 milions d'euros. Per aquesta raó el cost de risc s'ha situat en nivells molt reduïts. En aquest sentit es manté la tendència positiva de reducció del cost del risc, amb un acumulat del 0,02% en els últims 12 mesos.





A preguntes dels periodistes Gortázar ha asseverat que "el moviment immobiliari té un component local molt important. Amb la creació d'un organisme des del Banc d'Espanya que vigila el sector tots hem guanyat. Des CaixaBank no percebem un sobreescalfament en el sector que ens faci preveure una bombolla en el sector. Però les bombolles es poden donar en diferents sectors i cal vigilar de prop els indicadors per si es produeixen canvis ".





A pregunta d'Catalunyapress en la incidència que tindrà per a l'entitat les diferents iniciatives públiques que sobre l'habitatge es produiran, han indicant des CaixaBank, quie "En habitatge col·laborem. Tenim una llarga història de col·laboració. Estem sempre disposats a col·laborar amb el sector públic en iniciatives de finançament. ens prenem, molt seriosament, qualsevol iniciativa. I ens trobaran col·laborant amb el sector públic en totes les iniciatives que hi ha moltes ".





Gortázar ha recordat a més que "el 40% dels nostres beneficis van a parar a l'Obra Social. Gràcies a ella tenim al mercat 19.000 habitatges de lloguer social i hem generat 200.000 llocs de treball".





APOSTA PER LA INNOVACIÓ PER LIDERAR L'DIGITALITZACIÓ EN EL SECTOR





La posada de CaixaBank per la innovació ve de lluny ia més aposten per liderar la digitalització en el sector, ja que més del 56% dels seus clients són clients digitals.

En aquest sentit l'acord amb el Mobile World Congress, rubricat fa algunes setmanes, el que representa per a CaixaBank "és una aposta per tota l'activitat al voltant de la Fundació per a Barcelona i per a Espanya".





En paraules de Gonzalo Gortázar "a la Fundació Mobile World Congress hi ha molta activitat d'empreses de nova creació, noves tecnologies i hem decidit apostar- des CaixaBank- per tota aquesta activitat perquè encaixen molt bé amb la nostra voluntat d'innovació, de ser pioners i de ajudar als nostres emprenedors en el món de les noves tecnologies. Volem associar-nos a noves iniciatives i trobar noves oportunitats, i per això estem contents i satisfets de ser Patrons de la Fundació Mobile Word Congress ".





ELS CLIENTS CONFIEN A CAIXABANK AL MERCAT D'INVERSIONS I ASSEGURANCES





Per el delegat de l'entitat amb la formació de 17.000 empleats, que ja són diplomats, CaixaBank compta amb una xarxa d'assessors sòlida. Que segons Gortázar "busca en l'àrea d'inversions, on dominen el sector, oferir als seus clients un assessorament eficaç. És a dir, gestionem perquè els nostres clients obtinguin la millor rendibilitat. Per això no hem incentivat productes d'inversió de llarg termini que obtindrien al final una baixa rendibilitat ".

Cal ressenyar que a través d'MYBOX s'han gestionat 185.000 noves pòlisses, un 4% més en salut, un 15% en assegurances d'automòbil, el 38% en vida i un 43% en assegurances de llar. En total s'ha augmentat un 17,8% la quota en assegurances amb el seu soci en aquest àmbit Mutua Madrileña. Obtenint una variació interanual del + 46 punts.





CONFORMACIÓ DEL NOU GOVERN





Gonzalo Gortázar ha apostat per la prudència, l'optimisme i la confiança en la classe política elegida a les urnes ia preguntes sobre les dificultats actuals per a la conformació d'un nou govern a Espanya ha manifestat "volem que el país tingui aviat un nou govern. A ningú se li escapa que no tenir govern no beneficia ningú. Confiem que en els propers mesos següents, els polítics elegits democràticament a les urnes, siguin capaços de posar-se d'acord i al setembre tinguem nou govern. Confiem que això sigui així " .