Caixabank obté un benefici de 622 milions d'euros en el primer semestre del 2019

Caixabank va obtenir en el primer semestre de l'any un benefici atribuït de 622 milions d'euros, un 52,1% menys que en el mateix període de l'any anterior, després de l'acord laboral que ha suposat una despesa de 978 milions (685 milions nets), ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Sense aquest impacte, el resultat del semestre arribaria als 1.307 milions (+ 0,7%) i el Rote seria del 9,4%.













El marge d'interessos del primer semestre és de 2.478 milions (+ 1,9% respecte al mateix període de 2018), partida impactada sobretot per l'increment dels ingressos del crèdit i els menors costos de finançament retail i institucional.





Els ingressos core del grup són estables en l'evolució interanual; i en la variació trimestral hi ha majors ingressos core (+ 1,5%), principalment per majors comissions i ingressos per contractes d'assegurances.





Els ingressos per comissions han estat de 1.248.000 (-3,5% respecte al mateix període de l'exercici anterior); les comissions bancàries, valors i altres ascendeixen a 719 milions (-3%).





BFA I REPSOL





Quant a l'ingrés de la cartera de participades, els ingressos per dividends s'inclouen en el segon trimestre de tots dos exercicis el dividend de Telefónica per 104 milions; i el segon trimestre inclou el registre de 46 milions bruts corresponent al BFA.





Els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 294 milions (-58,4%) respecte al mateix període de l'exercici anterior, essencialment per la no atribució en 2019 del resultat del BFA i Repsol (312 milions el 2018); excloent aquest efecte, l'evolució de l'esmentat epígraf seria positiva (+ 9,4%); i en el segon trimestre CaixaBank ha acabat la venda de la seva participació a Repsol.





El resultat d'operacions financeres se situa en 261 milions d'euros (-10,9%).





En 2018 incloïa el registre de la revaloració de la participació de BPI a Viacer en el context de la seva desinversió i el resultat de l'operativa de cobertures associades a les obligacions subordinades amortitzades anticipadament.





A més, el segon trimestre de l'any inclou la contribució al Fons Únic de Resolució (FUR) per 103 milions (97 milions el 2018).





NEGOCI BANCARI, ASSEGURANCES, CRÈDITS I RECURSOS





El resultat del negoci bancari i assegurances se situa en 295 milions d'euros (+ 21,4% excloent l'efecte de l'acord laboral).





El grup supera per primera vegada els 600.000 milions en volum de negoci (+ 4,9%): els recursos creixen fins als 380.864.000 (+ 6,2% en 2019); el crèdit a la clientela brut se situa en 230.867.000 (+ 2,7% l'any), i la cartera sana augmenta un 3,3%.





El crèdit a particulars (altres finalitats) puja un 5,8% el 2019 i en el trimestre, impulsat pel crèdit al consum (+ 8,2% en l'any i + 4,7% en el trimestre) i per l'estacionalitat positiva de la bestreta a pensionistes en el segon trimestre.





MENYS MOROSITAT





Pel que fa a la ràtio de morositat, es redueix fins al 4,2% (-46 punts bàsics en el semestre); i els saldos dubtosos descendeixen 793 milions en el semestre (-581,000,000 en el trimestre) situant-se en 10.402.000 causa de la gestió activa de la cartera; i la ràtio de cobertura de la morositat és del 54%.





La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya puja a 863 milions (+123 milions en l'any i +50 en el trimestre); la cartera de lloguer a Espanya és de 2.329 milions nets de provisions (-150,000,000 en l'any i -79 en el trimestre) i el total de vendes d'immobles en 2019 és de 232 milions; i les dotacions per a insolvències és de 204 milions (-17,6% respecte al mateix període de l'exercici anterior).





LIQUIDITAT





Els actius líquids totals se situen en 87.574.000, amb un creixement de 8.044.000 a l'any per l'evolució positiva del gap comercial i per un volum de noves emissions superior als venciments.





La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa a 30 de juny al 11,6%.





Excloent l'impacte de -11 punts bàsics per la primera aplicació de la normativa IFRS16 i de -5 de l'ajust dels requeriments de risc de crèdit pel finançament de béns immobles, l'evolució del semestre ha estat de +14 punts bàsics per generació orgànica de capital i +7 per l'evolució dels mercats i altres impactes.





OFICINES I DIGITALITZACIÓ





Després de l'acord laboral, l'entitat constata el seu compromís amb la inclusió financera i la proximitat al territori amb la consolidació de la xarxa de 1.081 oficines rurals.





CaixaBank accelera les iniciatives de transformació previstes en el Pla Estratègic, i avança a juny de 2020 l'objectiu de disposar de 600 oficines Store; i lidera la banca digital amb un 59,4% de clients digitals a Espanya (6,3 milions de clients).