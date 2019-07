L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha decidit nomenar al germà del diputat del PSC José Zaragoza com a assessor d'Espai Públic ia més ho serà a temps complet.





Així ho informava aquest 25 de juliol l'equip de govern en el ple municipal de Viladecans al·legant que encara que no calia que es votés, perquè són nomenaments de designació directa, feien un exercici de "transparència".













És clar que ha suposat que es revelés allò que podia passar de llarg. La relació familiar del nou assessor d'espai públic, Miguel Ángel Saragossa, és gairebé una anècdota al costat dels càrrecs que ostenta. El germà de José Zaragoza, a més d'assessorar a l'ajuntament i treballar (i cobrar) a temps complet a Viladecans, també s'ha presentat a les llistes del PSC a Molins de Rei, llista que ha resultat guanyadora i pel que ha estat designat primer tinent d'alcalde en aquesta altra localitat del Baix Llobregat.





Miguel Ángel Saragossa, com a primer tinent d'alcalde de Molins, es va a encarregar de les regidories de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori; Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; Urbanisme, Economia i Finances; Patrimoni i Serveis Centrals, així com els Barris de Muntanya i Les Conserves del municipi. A totes aquestes tasques sembla que només li dedicarà un 20% del seu temps, asseguren des de l'ajuntament de Molins de Rei, perquè el 100% del seu temps, segons el consistori de Viladecans el dedicarà a aquesta altra ciutat.





Si se sumen els temps contractats en les dues localitats del Baix Llobregat, el nou assessor d'espai públic de Viladecans dedicarà un 120% de la seva jornada laboral en dos ajuntaments. Una cosa que, matemàticament, ja resulta impossible.





A això cal afegir que Miquel Àngel Zaragoza també té un lloc en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a l'espera de saber si se li dóna algun altre càrrec de responsabilitat.





L'ajuntament assegura que totes aquestes dedicacions del germà de José Zaragoza són viables, sempre que les tasques no les realitzin en el mateix municipi. Preguntada per l'oposició, la segona tinent d'alcalde, Gisela Navarro, ha subratllat que "és perfectament legal i la dedicació està garantida". Una cosa que dubten des de l'oposició.





La líder d'ERC Viladecans, Barbara Lligadas, ha subratllat que defensat que "tornem a estar al llindar de la legalitat". Els republicans, com molts ciutadans, no entenen com es contracta a algú com a personal eventual de l'ajuntament a dedicació completa quan el mateix té competències en Urbanisme, Patrimoni o Hisenda. Lligadas també ha recordat a l'equip de govern que "a l'ajuntament hi ha tècnics qualificats per fer aquesta feina" sense necessitat d'haver de pluriemplear a ningú i han retreuen a l'ajuntament la manera de contractar el personal.





Per la seva banda, des de Ciutadans, sabent que l'alcalde té competència pot nomenar els seus assessors, Carolina Torres va preguntar si veuen compatible que aquesta persona es pugui dedicar a temps complet com a ajudant si té totes aquestes responsabilitats. I el líder de Podem, José Antonio Martínez, ha ironitzat qualificant a Miguel Angel Saragossa com superdotat per portar totes aquestes àrees a Molins en 8 hores setmanals abans de preguntar-se si Viladecans ha de pagar la dedicació que té Saragossa a Molins, ja que creu que invertirà part del seu temps d'assessor a Viladecans treballant en assumptes per a l'altre municipi, per la seva falta de temps.





Davant tots aquests dubtes, l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, no ha volgut respondre a l'oposició, és clar que, abans de llegir els punts, va informar que no s'havien d'sotmetre a votació però es van posar en l'ordre del dia per informar. Ha estat, Gisela Navarro qui s'ha dedicat a justificar el nomenament de Miquel Àngel Saragossa perquè en la passada legislatura l'oposició demanava reforçar l'àrea d'espai públic i, ara, l'ajuntament considera que és el departament que més suport necessita.





La segona tinent d'alcalde, en la seva resposta, s'ha arribat a riure quan els demanava a l'oposició que donessin temps al nou assessor a que aterri i comenci a treballar i se li concenda els "100 dies de glòria (sic)" -és a dir, els 100 dies de gràcia i que si al germà de José Zaragoza se li acumula la feina "ja treballarà".