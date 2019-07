Colau dóna el seu suport a la número dos de Valls per presidir Sarrià-Sant Gervasi

La regidora de BCN Canvi (el partit de Manuel Valls) Eva Parera ha estat nomenada presidenta del ple del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a l'imposar-se a la candidatura de Jordi Martí (JxCat) amb el suport BComú, PSC i Cs, a més del del seu grup, liderat per Manuel Valls.









Parera va ser triada en el ple constitutiu del districte aquest dijous amb deu vots, mentre que Martí va comptabilitzar 9, en l'únic districte en el qual s'ha presentat més d'un candidat, cosa que no es preveia en l'acordat durant les negociacions del cartipàs.





Segons fonts de JxCat, el pacte acordat entre els grups de l'oposició fixava que Martí seria escollit de nou president del districte, però Cs va trencar l'acord i va votar a Parera: "Constatem que Manuel Valls i BCN Canvi continua sent soci prioritari" d'Ada Colau i Jaume Collboni.





El grup municipal considera que "res és gratis, i els vots que van permetre la investidura d'Colau com a alcaldessa si tenien un cost, que un Govern municipal ostatge anirà retornant quan li convingui a Manuel Valls".





Després de diversos plens aquest dijous, tots els districtes han escollit ja al seu president: han triat a presidents republicans i per unanimitat a Ciutat Vella, amb Jordi Corones; Horta-Guinardó, Max Zuñartu; Eixample, amb Eva Baró, i Sant Andreu, per a Montserrat Benedí, i també per unanimitat però per JxCat a Gràcia, amb Ferran Mascarell, i Sants-Montjuïc, per Neus Munté.





El ple de Nou Barris estarà presidit també per ERC, amb la regidora Gemma Sendra --elegida amb 18 vots a favor i una abstenció--, i el de Sant Martí i les Corts són per a Cs: el primer per Marilén Barceló amb 16 vots a favor i cinc abstencions, i el segon per a Paco Serra amb nou-sis.