LaLiga es disputarà els dissabtes i els diumenges

La Jutgessa Única de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Carmen Pérez, ha afirmat aquest divendres que els partits de Laliga Santander i Laliga 1/2/3 no poden disputar-els divendres ni els dilluns com havia fixat Laliga, excepte amb autorització de la RFEF, durant la temporada que 2019-20.













Pérez així ho ha fet saber després d'analitzar la sol·licitud presentada per la RFEF el passat 22 de juliol, només deu dies després que Laliga publiqués els horaris de les tres primeres jornades del campionat, que havia d'iniciar-se el divendres 16 d'agost, a les 21.00 hores amb l'Athletic - FC Barcelona, que finalment es jugarà el dissabte 17 d'agost a les 20.45 hores.





La jutge ha fixat les dates d'aquestes tres primeres jornades de Laliga Santander i Laliga 1/2/3 en els dissabtes i diumenges d'agost i setembre, després que la RFEF li hagi instat a pronunciar-se davant les suposades incompatibilitats entre el calendari aprovat el passat 29 d'abril per la Assemblea de l'organisme presidit per Luis Rubiales i els dies i horaris establerts per Laliga.





ELS PARTITS HAURAN DE SER ELS DISSABTES I ELS DIUMENGES





La resolució estableix que les jornades de lliga han de desenvolupar-se en dissabte i diumenge a causa que els partits dels dilluns i divendres van quedar al marge del "acord de mínims" assolit per la RFEF i Laliga el passat 3 de juliol per la renovació del conveni de coordinació fins 2024.





La jutge no discuteix que la competència per fixar els horaris correspon a Laliga, però aquests han de disputar-se "d'acord amb el calendari aprovat per la RFEF", que no inclou els partits en divendres i els dilluns, la negociació ha quedat al marge de la renovació del conveni que expirava el 30 de juny.





AIXÍ QUEDEN LES TRES PRIMERES JORNADES DESPRÉS DE LES MODIFICACIONS





D'aquesta manera, en la primera jornada l'Athletic Club-FC Barcelona es disputarà el dissabte 17 d'agost a les 20:45 hores; i el RCD Mallorca-SD Eibar, el dissabte 17 a les 20:00 hores en lloc de dilluns a les 20:00 hores.





El Betis-Real Valladolid de dilluns 19 es disputarà el diumenge 18, a partir de les 20:45 hores, mentre que a Laliga 1/2/3, l'Elx-Fuenlabrada de dilluns 19 a les 22:00 hores al Martínez Valero s'avançarà al dissabte 17 d'agost, a les 20:30 hores.





En la segona jornada, el Granada-Sevilla i el Llevant-Vila-real passaran de divendres 23 a dissabte 24 (20.30) i diumenge 25 (20.45), respectivament, mentre que el Leganés-Atlètic del dilluns 26 s'avançarà al dissabte (21.00).





En Laliga 1/2/3, l'Albacete-Girona i l'Extremadura-Fuenlabrada, programats per al divendres 23 i el dilluns 25, se celebraran el 24 d'agost a les 20.30.





Finalment, respecte a la tercera jornada de Primera, on no hi havia partits el dilluns 2 de setembre, el el Sevilla-Celta i l'Athletic-Reial Societat del divendres 30 d'agost passen al dissabte 31 a les 20:45 hores.





A Segona, el UD Las Palmas-Racing Club de divendres 30 i el Girona-Màlaga del dilluns 2 de setembre es va jugaran el diumenge 1 a les 20:00 i 21.00, respectivament.