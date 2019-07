El PSOE descarta el govern de coalició i "explorarà altres vies diferents"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha assegurat que el partit socialista "explorarà altres vies diferents" per intentar formar govern de cara al setembre després que a la investidura fallida es veiés que "no era possible un Govern de coalició" amb Unides Podem .









Narbona ha ressaltat que "Podem rebutjar l'oferta generosa i consistent del Govern i ara toca explorar altres possibilitats", ja que la presidenta del PSOE confia que la resta de forces polítiques siguin "responsables" i estiguin disposades a conversar per evitar unes segones eleccions.





Sánchez es dirigirà a tots els líders dels partits polítics per conversar i intentar arribar a acords, per això Narbona insta les altres formacions polítiques a "no posar barreres". Els contactes no se sap encara quan es produiran i serà el president Sánchez qui fixi l'agenda.





El missatge per PP i Ciutadans és que abstenir-se en la investidura no vol dir pactar. Narbona ha demanat responsabilitat per evitar unes eleccions al novembre, ja que són "partits constitucionalistes que no volen que el Govern depengui dels independentistes".





GOVERN NOMÉS AMB UN PACTE PROGRAMÀTIC





Preguntada per què li sembla la proposta d'Esquerra Unida en la qual demana a Unides Podem que doni suport a Sánchez només amb un pacte programàtic, Narbona ha destacat que aquesta oferta va ser "el que el PSOE va oferir a UP a l'inici de l'últim procés" de negociació , però ha preferit ser prudent i esperar a veure "fins on canvia la posició de Unides Podem" en aquests dos propers mesos.





Narbona convida a Podem a "la reflexió" sobre donar suport a un pacte programàtic després d'aclarir que l'oferta d'un govern de coalició amb Unides Podem "ja no està sobre la taula".





Aquesta decisió, segons ha explicat, es va prendre en comprovar que la formació estatge considera que els ministeris que va oferir el Govern de Sánchez -Sanitat i Consum, Igualtat i Habitatge-eren "elements decoratius". "Són àrees d'una enorme importància social", ha puntualitzat.





A més, la presidenta del PSOE ha avisat que el programa socialista "segueix sent l'oferta programàtica" que hi ha sobre la taula. Un programa "molt similar al d'UP que ni tan sols s'ha volgut seure a treballar per veure on es pot podrien fer canvis".