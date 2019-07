Cas 3%: El jutge cita l'empresari que va confessar el finançament irregular de Convergència

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga la causa coneguda com el 3 per cent, ha citat a declarar aquest dilluns, 29 de juliol, a l'empresari Joan Manuel Parra, que va confessar en un jutjat de Barcelona haver cobrat treballs realitzats a l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a la campanya electoral de 2010 amb factures girades a una productora audiovisual.













Segons han informat fonts jurídiques, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 ha enviat un exhort al Jutjat Penal número 23 de Barcelona --que al setembre jutjarà el responsable d'Hispart per aquests fets-- perquè li remeti l'escrit en el qual Parra reconeix que va cobrar 750.000 euros a través d'aquest mètode irregular.





Així mateix, el jutge instructor també l'ha citat a declarar dilluns que ve a la causa del 3 per cent, que se segueix a l'Audiència Nacional, per interrogar-lo sobre aquesta confessió. Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', Parra va presentar un escrit en el qual admet que tres empreses que administra no han prestat serveis a una productora de televisió a la qual havia girat i cobrat una sèrie de factures, sinó que aquestes tasques les va realitzar "en realitat" per a CDC en la campanya electoral del 2010 al Parlament després de ser pressionat a això per poder cobrar els seus honoraris.





A més, l'empresari per poder justificar la seva confessió, ha lliurat al jutjat de Barcelona un disc amb una suposada conversa que va mantenir a l'octubre de 2011 a la seu de CDC amb el llavors secretari de Govern de la Generalitat, Germà Gordó; així com albarans de les feines que va fer per al partit, plànols de distribució d'actes de campanya i un llibre de fotografies titulat 'Entre babalinas' en què l'expresident de la Generalitat Artur Mas li agraeix la seva col·laboració, segons publica el diari.





Parra va ser condemnat el gener de 2018 a a vuit mesos de presó i multa de 900 euros per un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès en el cas Palau. En aquest judici, ja va reconèixer que va girar un total de 13 factures del Palau de la Música, presidida llavors per Fèlix Millet, que corresponien a treballs prestats per CDC a la campanya de les eleccions generals de 2004.