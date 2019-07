La primera jornada de vaga en Renfe arruïna l'operació sortida

Renfe ha cancel·lat la circulació de 707 trens aquest dimecres, 31 de juliol, davant les aturades parcials que CGT ha convocat a la companyia ferroviària per a aquesta jornada, que coincideix amb un dels dies clau de mobilitat de viatgers en ocasió de les vacances d'estiu .





Es tracta del primer dels quatre dies d'aturades parcials als quals CGT crida als treballadors de Renfe, que seran de quatre hores i tindran lloc entre les 12.00 i les 16.00 hores i entre les 20.00 i les 24.00 hores.









119 TREBALLADORS SE SUMEN A LA VAGA



Renfe diu que 119 dels seus treballadors, el 2,91% del total, han secundat el primer atur dels dos convocats pel sindicat CGT en la companyia per a aquest dimecres, que ha obligat a cancellar 707 trens de viatgers en un dia de les vacances d'estiu.



El sindicat convocant eleva al 85% de la plantilla el grau de seguiment a l'atur, programat entre les 12.00 i les 16.00 hores, i assegura que l'adhesió a la convocatòria és "massiva" en el cas de les taquilles de venda de bitllets i atenció al client



"Els treballadors han abandonat el lloc de treball quan s'ha iniciat el període de l'atur", va indicar CGT en un comunicat respecte a aquests empleats.



230 SÓN D'AVE I LLARGA DISTÀNCIA I 477 DE MITJANA DISTÀNCIA







Del total de trens cancel·lats per a aquest dimecres, 230 són d'AVE i Llarga Distància, i els 477 restants, de Mitja Distància (regionals), segons es desprèn de la resolució de serveis mínims que el Ministeri de Foment ha fixat davant la convocatòria.





Aquesta carta de serveis essencials garanteix així la circulació de 829 trens d'AVE i Llarga Distància, el 78% del total, i 899 de circulacions de Mitjana Distància, el 65%. Pel que fa als trens de mercaderies, tenen la circulació garantida el 34% dels habituals.





En el cas del servei de Rodalies que Renfe presta a una dotzena de ciutats, entre elles Madrid i Barcelona. Rodalies de Catalunya només prestarà el 40% del servei entre les 12 i les 16 hores, i les 20 i les 24 hores durant les jornades de vaga d'aquest dimecres i dels dies 14 i 30 d'agost i 1 de setembre; durant la resta del dia hi haurà servei normal, segons ha comunicat Renfe.





Foment fixa aquests serveis mínims tant per a la convocatòria d'aquest dimecres, com per les altres tres programades pel sindicat, minoritari al comitè d'empresa de Renfe, fixades per als dies 14 i 30 d'agost i l'1 de setembre.





"EXCEPCIONAL MOVIMENT DE PASSATGERS"





En la seva resolució, el Ministeri atribueix els percentatges de serveis essencials al fet que les aturades es convoquen en un dia d ' "excepcional moviment de viatgers".





"Coincideixen la mobilitat pròpia de dies laborals amb l'operació sortida i retorn de vacances, i amb l'inici del pont del 15 d'agost, afectant, per tant, a tots els tipus de trens", argumenta Foment.





"Deno determinar-se serveis mínims, l'exercici del dret a la vaga originaria un dany superior i innecessari per als ciutadans", conclou el Ministeri que alerta del col·lapse de les carreteres d'accés a les grans capitals en cas de restringir el servei de Rodalies o el perjudici que es causaria al "excepcional" nombre de viatgers que ha reservat "amb gran antelació" bitllets per a aquestes dates.





Tot i això, CGT estima que els serveis mínims decretats són "desmesurats" i que generen un "enorme desequilibri entre el dret fonamental de vaga i el dret a la mobilitat".





Amb la seva convocatòria de vaga, que succeeix a la qual CCOO va dur a terme a l'operadora el passat 15 de juliol, el sindicat reclama un augment de la plantilla de Renfe.





A més, denuncia la "impossibilitat" de complir l'"esperit" de la reducció de la jornada laboral setmanal a 37,5 hores davant la decisió de l'empresa d'aplicar-la diàriament, amb una disminució de 17 minuts del temps de treball, en comptes de forma acumulada, sumant dies lliures.