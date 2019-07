La Junta Electoral multa a TV3 per un emetre un documental sobre els presos en període electoral

La Junta Electoral Central (JEC) ha imposat una multa de 1.200 euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per l'emissió a TV3 del documental 'un procés dins de l'Procés' sobre els familiars dels presos sobiranistes el 9 d'abril, durant el període electoral dels comicis generals del 28 d'abril.









La resolució de la JEC conclou que el documental afavoria les candidatures independentistes que concorrien a les eleccions generals, de manera que va vulnerar "els principis d'igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa".





Argumenta que no hi va haver intencionalitat de la CCMA de cometre una infracció i persistir en la conducta infractora, però "la culpabilitat de la CCMA rau en la manca de diligència per evitar la vulneració del principi de neutralitat informativa que els mitjans de comunicació de titularitat pública han de respectar durant el procés electoral ".