El Govern torna a donar una cop de mà a TV3 per afrontar la seva precària situació econòmica

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és un embornal per on es perden any rere any milions d'euros de l'erari públic. El Govern ha sortit en defensa del grup mediàtic en repetides ocasions, tant defensant la necessitat de mantenir una televisió i ràdio públiques com subvenint el seu delicat estat comptable.









L'últim moviment en defensa de TV3 i Catalunya Ràdio ha consistit en reduir el capital social de la corporació. Segons informa 'Dircomfidencial', aquesta operació financera pretén restablir l'equilibri patrimonial de la societat i suposarà passar d'un capital de 25 milions d'euros a només mig milió.





Segons ha explicat Núria Llorach, vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, "aquesta reducció de capital és conseqüència de la infradotació econòmica, que des del 2010 està posant en risc la missió de servei públic que tenim encomanada".





ENCARA MÉS RECURSOS





No obstant això, res sembla suficient per mantenir l'elevat cost de la televisió i ràdio públiques. A causa de l'augment milionari en nòmines dels treballadors de la corporació, l'equip gestor de TV3 ha sol·licitat una aportació addicional que permeti afrontar aquest increment de la càrrega salarial.





En concret, el canal sol·licita una injecció de 16,2 milions d'euros per compensar l'estrès financer produït durant el primer semestre d'aquest any.





Però amb això sembla que no n'hi ha prou: per fer front a l'IVA exigit per Hisenda d'aproximadament uns 14 milions d'euros --tot i que la casa ja ha percebut 20,6 milions extra per afrontar una altra reclamació pel mateix impost--, Llorach va sol·licitar a la comissió de control dels mitjans de comunicació públics que es aportessin més partides extraordinàries per part del Govern.





En gran mesura, aquesta insuficiència crònica de recursos es deu a la gestió negligent de la direcció de la pròpia TV3. Prova d'això és l'excés d'optimisme amb què van afrontar els ingressos per publicitat en plena caiguda del negoci televisiu. La cadena pública es va quedar molt lluny del seu previsió en 2018, recaptant només 54 milions, un 20% menys del que s'havia calculat.