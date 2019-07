El PSC, còmode amb la via d'IU "d'un pacte programàtic" amb Podem per salvar la investidura

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha lamentat aquest dilluns que la setmana passada no hi hagués un acord entre el PSOE i Unides Podem per investir el candidat socialista Pedro Sánchez i ha assegurat que la via més factible ara és la que apunta Esquerra Unida (IU) "d'un pacte programàtic".





En una roda de premsa, s'ha referit al comunicat de la formació liderada per Alberto Garzón en què plantejaven pactar un acord programàtic amb el PSOE, en cas de no poder formar un govern de coalició, per evitar eleccions.









Ha insistit que el PSOE va posar sobre la taula de negociació dos acords programàtics, perquè "no hi pot haver acord de Govern" sense ell; ha assegurat que Unides Podem no va posar cap i que no va acceptar els dels socialistes.





"Era una oferta generosa per fer un govern de coalició sense precedents. Tots sabíem que no hi havia alternativa. Ens sembla que avui hem de tornar a l'escenari dibuixat IU, que és un govern a la portuguesa, on governin els socialistes amb suport parlamentari de Unides podem ", ha raonat.





Ha cridat a començar a negociar aquesta via i ha descartat la petició llançada aquest dilluns pels comuns: que el primer secretari socialista, Miquel Iceta, faci de pont amb el PSOE per intentar tornar a la taula de negociació i buscar un govern de coalició .





Ha criticat la posició dels comuns, als quals acusa de no haver exigit la seva proposta al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, la setmana passada quan s'estava negociant l'acord: "Era el moment de parlar perquè es produís el pacte. En bona hora mànigues verdes ".





"La via apuntada per IU és la via que veuríem més factible i que hauríem de negociar aquest mes d'agost", ha reiterat el secretari d'organització socialista.





Illa ha rebutjat que durant aquest mes d'agost Sánchez "vagi a explorar la dreta" per aconseguir un acord, però ha afirmat que tots els partits representats al Congrés tenen la responsabilitat d'investir un president per conformar un Govern estable.





"No compartim aquesta manera d'enfocar les coses de PP i Cs, però entenem que, atenent que no sumen, la manera de tenir un Govern és abstenir-se", ha argumentat.





ERC, TORRA I ELS COMPTES





Preguntat per l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que llançava la possibilitat d'un Govern format per ERC, el PSC i els comuns en unes futures catalanes, ha tancat: "Amb un partit nítidament independentista que no s'ha desmarcat de vies unilaterals no ens plantegem fer acord de govern estable ".





Sobre que en l'últim ple del curs, la setmana passada, Iceta tendís la mà al president de la Generalitat, Quim Torra, per seure a abordar els Pressupostos catalans, ha dit que no li consta que s'hagin mantingut contactes amb la Generalitat en aquest respecte.





"El que va proposar Iceta va ser una oferta per desbloquejar els comptes i convocar eleccions. Estem disposats a facilitar que hi hagi uns comptes perquè no volem que els ciutadans de Catalunya segueixin patint les conseqüències de la inacció del Govern", ha expressat.