El Papa qualifica la prostitució com "una malaltia de la societat"

El Papa ha condemnat el "vici repugnant" dels que confonen "fer l'amor amb desfogar els propis instints torturant a una dona sense defensa", unes declaracions que coincideixen amb el 'Dia Mundial contra el Tràfic de persones' que se celebra aquest dimarts , 30 de juliol.









"Qualsevol forma de prostitució és una reducció a l'esclavitud, un acte criminal, un vici repugnant que confon fer l'amor amb esplaiar els propis instints torturant a una dona sense defensa", ha assenyalat el pontífex en el pròleg del llibre 'Dones crucificades. La vergonya del tràfic relatada des del carrer ', en què el sacerdot Aldo Buonaiuto revela la situació límit de dones que ha aconseguit rescatar dels carrers. El capellà Buonaiuto pertany a la Comunitat Papa Joan XXIII, una associació caritativa catòlica que acull pobres, prostitutes o adolescents amb problemes.





En el text, que ha estat publicat aquest dilluns al diari italià 'La Repubblica', Francisco ha dit que la prostitució és una "malaltia de la humanitat" i l'ha qualificat de "vici repugnant" que redueix les dones a esclaves. "Una persona mai pot ser posada a la venda", ha assenyalat.





Així, el Papa ha recordat que l'agost de 2016 va visitar una de les cases d'acollida de la Comunitat Papa Joan XXIII, per a conèixer dones "crucificades" i ha explicat que els va demanar perdó "per les tortures que van haver de suportar a causa de clients , molts dels quals es defineixen com a cristians ".





"És una malaltia de la humanitat, una manera equivocat de pensar de la societat. Alliberar aquests pobres esclaus és un gest de misericòrdia i un deure per a tots els homes de bona voluntat. El seu crit de dolor no pot deixar indiferent als individus ni a les institucions ", ha advertit.





"Ningú ha de mirar cap a un altre costat o rentar-se les mans de la sang innocent vessada als carrers del món", ha conclòs.