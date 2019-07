Brussel·les destaca la fortalesa del sector financer de la UE davant un 'Bretix' sense acord

La Comissió Europea ha assegurat que la UE està "molt ben preparada" per encarar un 'Brexit' sense acord, però ha deixat clar que no és el que desitja i manté que el Tractat de Retirada negociat amb l'anterior Govern de Teresa May és el únic possible per garantir una sortida del Regne Unit ordenada de la UE.





"Estem molt ben preparats", ha assegurat en roda de premsa la portaveu de l'Executiu comunitari, Annika Breidthardt, en ser preguntada si la UE reforçarà els seus plans de contingència per fer front a les conseqüències que tindria un Brexit caòtic per al sector financer, al igual que farà Regne Unit, i qui de les dues parts estaria més preparada en termes generals per fer front a aquest escenari.









La portaveu ha recordat que ja s'han aprovat 19 propostes normatives i 63 mesures no legislatives per mitigar les conseqüències d'un Brexit caòtic per als ciutadans i empreses europees i ha insistit que el bloc estigui "molt bé" preparat per respondre a aquesta eventualitat.





El nou primer ministre britànic, Boris Johnson, ha assegurat que Regne Unit sortirà de la Unió el proper 31 d'octubre, amb o sense acord i ha demanat a la Unió renegociar la salvaguarda per a la frontera irlandesa en l'Acord de Retirada, encara que el propi president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja li va traslladar en una conversa la setmana passada que l'Acord de Retirada negociat era el "millor i únic" possible.





"Un escenari de no acord no és el nostre resultat preferit. Seguim creient que un Brexit ordenat és el millor resultat per a tots", ha reblat la portaveu.





"Hem treballat per a un Acord de Retirada", ha postil·lat, i alhora ha deixat clar que no li competeix a Brussel·les pronunciar-se sobre "la preparació de Regne Unit" per fer front a una sortida sense acord.





De cara a "mitigar el risc d'interrupció" en cas que no Brexit sense acord en el sector dels serveis financers, la Comissió va aprovar al març dues mesures d'equivalència temporals per "respondre a les necessitats" dels operadors de la UE que depenen dels serveis de compensació centralitzada de derivats i serveis prestats per dipositaris centrals al Regne Unit.





"En cas d'un Brexit ordenat, basat en l'Acord de Retirada i la Declaració Política, la UE s'ha compromès a avaluar l'equivalència de tots els marcs (normatius) rellevants del Regne Unit per a juny de 2020" i Regne Unit faria el propi amb els de la UE, ha precisat el portaveu d'Economia i Societat Digitals, Johannes Bahrke. "Els resultats dependran de l'avaluació i el decidirà cada part", ha reblat.





El sistema d'equivalència és "una mesura unilateral de la Comissió" que "permet a les autoritats de la UE dependre de les normes i la supervisió d'una jurisdicció nacional tercera, especialment en l'àrea dels serveis financers, a condició que les normes d'aquests tercers països produeixin els mateixos resultats que les normes rellevants de la UE ", ha recordat el portaveu, que la Comissió pren les seves decisions" cas per cas "després" una avaluació profunda "de les normes i el context polític d'un país i els riscos per a l'estabilitat financera de la UE, la integritat del mercat, la protecció dels inversors i la igualtat de condicions.





L'Executiu comunitari ha deixat clar en un document publicat aquest dilluns que la UE esperarà "més garanties dels països d'alt impacte" per a l'estabilitat financera del bloc "que poden garantir el resultat requerit", tot i que el portaveu comunitari ha assegurat que la proposta "no està relacionada amb el Brexit" i que la política comunitària sobre l'equivalència normativa i de supervisió financera segueix "sense grans canvis".