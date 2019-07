Vueling vol acollir-se a la tempesta per evitar pagar indemnitzacions per la vaga

El passat cap de setmana del 27 i 28 de juliol a l'aeroport de Barcelona es van cancel·lar més de 140 vols que van deixar a terra unes 27.000 persones. La causa de totes aquestes cancel·lacions va ser la vaga del personal de terra d'Iberia que va afectar diverses aerolínies, però la majoria d'elles, van ser de la companyia aèria Vueling.









Però davant d'una possible allau de reclamacions, la companyia de baix cost espanyola vol aprofitar les inclemències meteorològiques per a no tenir de pagar indemnitzacions a milers de passatgers.





La pluja caiguda el dissabte 27 de juliol va fer que, per uns moments, els avions de diverses companyies no poguessin sortir o es retardessin ja que les pistes es van tancar per una hora. En el món legal això és una causa de força major, cosa que les empreses no poden controlar i que per tant si el client o usuari es veu perjudicat no pot reclamar res ja que no és culpa de les companyies. En canvi, la vaga es considera que, clarament, és una cosa que les aerolínies sí que té a les seves mans evitar, per la qual cosa obligaria a Vueling a pagar fins a 600 euros als passatgers que es van veure afectats per les aturades i els retards en l'hora d'arribada fora de més de tres hores. A més, si se superen les dues hores d'espera i la distància és de més de 1.500 quilòmetres, les aerolínies han de subministrar begudes i menjars als usuaris i fins i tot l'allotjament si fos necessari.





Aquesta estratègia per esquivar el pagament de compensacions als viatgers, per això, pot jugar-en contra seu. Abans de l'arribada del cap de setmana, Vueling ja va anunciar la cancel·lació de fins a 110 vols i el dia de la vaga de l'aeroport i l'aerolínia s'anava confirmant que s'estaven complint i respectant els serveis mínims. A més, els sindicats van dir que el seguiment de les aturades tenia un gran seguiment.





La veritat és que milers de passatgers es van veure afectats i que sí, es va tancar el aeroport durant una hora. Aprofitant això, Vueling va comunicar els retards i / o cancel·lacions de vols durant les hores que es van produir les precipitacions, enviant llavors els avisos a alguns usuaris, per intentar justificar els problemes ocasionats als viatgers. Així, les coses, bona part dels afectats pels retards de l'aerolínia es podrien veure perjudicats per aquesta estratègia.