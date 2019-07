Malestar en els cossos policials per la nova equiparació de salaris proposada pel Govern

El Ministeri de l'Interior s'ha plantat aquest dilluns en els 807 milions en tres anys de l'acord d'equiparació salarial entre policies després de lliurar als sindicats de la Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil l'informe de la consultora externa que analitza si la xifra compromesa és suficient o s'ha de recalcular a l'alça. Mesura que no ha estat exempta de polèmica.





El SUP ha estat el primer sindicat policial a reaccionar al posicionament d'Interior assegurant en un comunicat que "no accepta l'informe" de la consultora externa per "falta de transparència i opacitat". En aquest sentit, han assegurat que estudiaran plantejar mesures administratives o judicials.









Representants de Jupol, sindicat sorgit de la plataforma Jusapol i majoritari en el Consell de la Policia des de les eleccions del juny passat, han avançat que si Interior no doblava la xifra de l'equiparació fins als 1.500 milions plantejarien un conflicte col·lectiu. La decisió s'adoptarà en les pròximes hores, segons han explicat de la plataforma, que ha protagonitzat una sonora protesta davant Interior.





Les set associacions de la Guàrdia Civil signants de l'acord han emès per la seva banda un comunicat conjunt en què diuen que estudiaran l'informe de la consultora lliurat en un CD. A més, posen en valor el compromís d'Interior amb el tercer i últim tram d'equiparació, alhora que tornen a mostrar la seva queixa unànime per la cessió d'un 1,73% a favor de la Policia en el tram de 2019.





El lliurament de l'informe s'ha produït aquest dilluns en una reunió de la comissió de seguiment entre Interior i els signants de l'acord d'equiparació salarial de març de 2018, quan estava Juan Ignacio Zoido (PP) al capdavant del Ministeri: quatre sindicats de la Policia (SUP, CEP, UFP i SPP) i set associacions professionals de la Guàrdia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC i APC).





PROTESTA DAVANT INTERIOR





Després de la reunió entre Interior i els sindicats signants, els directors generals de la Policia i la Guàrdia Civil, Francisco Pardo i Félix Azón, respectivament, han donat trasllat del document a altres organitzacions no signants de l'acord, entre elles la plataforma Jusapol i les seves marques en ambdós Cossos, Jupol i Jucil.





Ha estat allà quan uns 200 membres d'aquesta plataforma -entre ells alguns nens-- s'han concentrat des de les 16.00 hores d'aquest dilluns 29 de juliol davant de la seu del Ministeri de l'Interior, on han protagonitzat una sonora protesta que ha tallat el trànsit al carrer Amador dels Rius, mentre llançaven petards i feien sonar nombrosos xiulets i tambors.





En convocar la protesta d'aquest dilluns, Jusapol la va justificar en la "sorpresa" que els va causar no haver estat convidats a la reunió, després que Jupol sigui des d'aquest mes de juny el sindicat amb més representació a l'aconseguir 8 dels 14 vocals del Consell de la Policia. Tant des d'Interior com des de la resta de sindicats, no obstant això, se'ls va recordar que l'acord especifica que només poden assistir els signants del mateix.





Jusapol va rebutjar des del primer moment l'acord en considerar insuficients els 807 milions en tres anys (2018-2020) i Jupol va amenaçar amb un conflicte col·lectiu en el cas que no s'atengués a la seva petició de doblegar els diners fins a obtenir almenys 1.500 milions . L'estratègia a seguir després de les eleccions sindicals a la policia ha provocat discrepàncies entre Jusapol i Jupol.





Interior ha defensat aquest dilluns que ha fet "la major inversió en seguretat de l'Estat en els últims vuit anys" en destinar 850 milions a infraestructures -600 d'ells en comissaries i casernes entre 2019 i 2025-- i ha comparat els diners destinats a la pujada salarial de policies i guàrdies civils amb la de la resta de funcionaris públics, que en el mateix període serà d'un 6,25%.





També ha recordat que ha reposat en un 115% les llocs de treball en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb més de 5.000 noves places. En la reunió celebrada aquest dilluns s'ha acordat fixar per al 12 de setembre una nova reunió en què associacions i sindicats aportin la seva valoració de l'esmentat informe.





L'ACORD





Fonts sindicals consultades han assenyalat que els representants del Ministeri, amb la secretària d'Estat Ana Botella al capdavant, s'han acollit al posicionament del Consell d'Estat per rebutjar qualsevol augment sobre els 807 milions ja compromesos, limitant-se a lliurar un CD amb la còpia del informe d'Ernst and Young Advocats. Aquestes fonts donen per fet que Interior es plantarà a la xifra compromesa en tres anys, dels quals queden per executar 247 milions el 2020.





La consultora reconeix en el seu informe que els 807 milions acordats entre les parts signants de l'acord "són el marc total i absolut del que ha de partir-se", assumint que el seu document "part de la interpretació de l'Administració contractant" --és a dir, Interior - perquè així "ha estat requerit per la Secretaria d'estat de Seguretat".





La consultora Ernst and Young va lliurar un primer informe al Ministeri de l'Interior el 27 de febrer, "que no va ser rebut per deficiències amb el compliment del plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte". Després del termini d'esmena concedit, assenyala Interior en el seu comunicat, l'informe va ser rebut de nou el 10 de juliol i s'ha donat coneixement del mateix aquest dilluns als representants dels sindicats de la Policia Nacional i de les associacions de la Guàrdia Civil .





"La decisió que una consultora privada analitzés les xifres de l'equiparació va ser adoptada per l'anterior equip del Ministeri de l'Interior", ha recordat el departament liderat per Grande-Marlaska, que ha tornat a dir que van mantenir l'acord "per compromís institucional cap a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat ".