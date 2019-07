e-distribució, la nova marca d'Endesa per al negoci de distribució elèctrica

Endesa ha llançat 'e-distribució', la seva nova marca per al negoci de distribució elèctrica a Espanya i, coincidint amb aquest canvi, la filial passarà a dir-Edistribución Xarxes Digitals SL i seguirà englobant, sota aquesta nova denominació, totes les activitats que desenvolupava fins ara Endesa Distribució, líder al mercat espanyol amb 12,4 milions de clients, ha informat l'energètica.





A més, amb aquest canvi, la companyia respon a l'obligació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de canviar la seva imatge de marca per tal de ser més fàcilment identificable per als consumidors i perquè es distingeixi claramante tant a la seva companyia distribuïdora com a la seva comercialitzadora.





Els grups afectats per aquesta obligació eren, a més d'Endesa, Iberdrola, Viesgo, EDP i CHC. En el cas de Naturgy -antiga Gas Natural Fenosa- ja es va avançar en canviar la seva denominació ia diferenciar clarament les seves distribuïdores i comercialitzadores. EDP també va canviar el nom de la seva distribuïdora d'electricitat a Espanya a E-Xarxes i Iberdrola va passar a denominar-la 'i-DE, Xarxes Elèctriques Intel·ligents'.





El grup dirigit per José Bogas va destacar que aquesta nova marca neix en un moment en què 'e-distribució' ha assumit "el ferm compromís de contribuir al fet que Endesa lideri la transició energètica a Espanya i en el qual la digitalització de les xarxes serà per a això una palanca essencial ".





Així, a través de la nova marca, l'energètica assenyala que seguirà fent "una clara aposta" per la digitalització de la xarxa, de tots els seus sistemes i processos i dels canals d'atenció al client, posant un focus "molt important" en la millora de la qualitat del servei elèctric, per tal de disminuir les interrupcions de subministrament i els temps de resposta en cas d'avaria.









La nova 'e-distribució' està present en 27 províncies espanyoles de 10 comunitats autònomes (Catalunya, Andalusia, Balears, Canàries, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó, Navarra, Comunitat Valenciana i Galícia) atenent una població propera als 21 milions d' persones.





Durant el passat any, va distribuir 124.714 gigawatts hora (GWh) a través dels seus més de 319.000 quilòmetres de xarxes elèctriques, la qual cosa equival al 44% de la demanda total d'Espanya.





Tan sols l'any passat, 'e-distribució' va destinar gairebé 300 milions d'euros a la digitalització de les xarxes de distribució i va completar el desplegament dels comptadors intel·ligents entre els seus clients domèstics.