La Justícia desestima el recurs de Torra i haurà d'anar a judici per negar-se a retirar els llaços grocs de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, contra la decisió del tribunal que decretava l'obertura de judici oral contra ell per no haver acatat l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar llaços grocs dels edificis de la Generalitat en període electoral.









La interlocutòria del TSJC desestima el recurs d'apel·lació de Torra i confirma l'obertura de judici contra el president per un presumpte delicte de desobediència.





El president va declarar el 15 de maig davant del tribunal com investigat per aquesta causa, on va afirmar: "Sí, desobedecí, perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans", i la Fiscalia demana condemnar a una inhabilitació d'un any i vuit mesos i multar amb 30.000 euros.





