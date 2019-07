El Ministeri de Foment afirma que Catalunya és una "prioritat" per al Govern Central

El Ministeri de Foment ha defensat que Catalunya és una "prioritat" per al Govern Central, posició que ha remarcat que manifesta des de la seva presa de possessió l'any passat, han informat fonts del Ministeri de Foment.









Ha valorat així les dades analitzades per la Conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda en un informe, que han xifrat el grau d'execució pressupostària de les inversions del sector públic de l'Estat a Catalunya en el 65,9% en el període comprès entre 2015 i 2018.





El Ministeri de Foment va reconèixer quan va prendre possessió el dèficit d'inversió existent a Catalunya en els últims anys, així com el "sistemàtic incompliment" de la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya per part de l'anterior Executiu.





Han remarcat que per aquests motius van presentar un projecte per als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per 2019 en què es revertia aquesta situació, i han sostingut que han contribuït a "crear un clima de diàleg institucional fluid" amb la Generalitat.





Han exposat dades que "mostren el compromís" del Govern amb Catalunya, com que s'ha incrementat en un 8% la licitació des de juny de 2018 fins a juny de 2019, i que s'han publicat adjudicacions per 755 milions d'euros de gener a juny.





Foment ha afegit que des de l'últim any s'ha augmentat l'adjudicació, amb 1.309 milions d'euros, en comparació dels 650 milions d'euros adjudicats a els mateix període de l'any anterior.