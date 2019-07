'Cascada' de recursos contra el Govern per la fallida de les autopistes

Les constructores i els bancs que controlaven les nou autopistes de peatge trencades i 'rescatades' per l'Estat estan presentant una 'cascada' de recursos davant del Tribunal Suprem en contra de la fórmula que el Govern ha fixat per calcular la 'factura' que aquestes vies suposaran per a les arques públiques.



En virtut d'aquest sistema de càlcul, aprovat el passat mes d'abril, es va establir que aquest import no podrà superar els 3.305.000 d'euros.



Des de la seva aprovació a l'abril i la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) al maig, les exconcessionàries d'aquestes vies han anat presentant davant l'Alt Tribunal els seus respectius recursos contra aquesta estimació.









L'últim d'aquests recursos, tots ells ja admesos a tràmit, és el plantejat per ACS i Sacyr, que participaven en diverses de les vies, tal com publica el BOE d'aquest dilluns 29 de juliol.





Aquest recurs s'acumula als ja presentats per l'entitat austríaca especialitzada en finançament d'infraestructures Kommunalkredit, per Bankia i per Autopista del Henares, exconcesionària de la radial R-2 participada per ACS, Abertis, Acciona i Globalvía.





En l'últim mes també ha recorregut Aucosta, exconcesionària del tram de l'AP-7 entre Cartagena i Vera participada per Ploder, Globalvía i diverses de les extintes caixes d'estalvis, així com Ciralsa, exconcesionària de la circumval·lació d'Alacant i controlada per ACS, abertis i també Globalvía.





De la mateixa manera, ha elevat el seu recurs al Suprem Accessos de Madrid, extitular de les radials R-3 i R-5 i participada per ACS, Sacyr, Abertis i Bankia, i l'Autopista Eix Aeroport, exconcesionària de la M-12, que uneix Madrid i l'aeròdrom de Barajas, participada per OHL.





Amb aquesta 'cascada' de recursos admesos a tràmit pel Suprem, les exconcesionèries de les vies trencades mostren el seu desacord amb la fórmula ideada pel Govern per calcular la Responsabilitat Patrimonial de l'Estat (RPA) davant d'aquestes vies.





Es tracta de l'import que, per contracte, l'Estat ha de pagar a aquestes empreses que van construir i explotaven aquestes vies per les inversions que van realitzar en la seva construcció.





L'actual Govern en funcions, davant la complexitat que suposa el seu càlcul, es va proposar començar aquesta tasca amb el disseny dels principals aspectes a tenir en compte i un sistema de còmput.





DESCOMPTE DE 300 MILIONS PER OBRES DE MILLORA





En virtut d'aquest sistema de càlcul, aprovat pel consell de ministres del 26 d'abril, estableix que l'import a pagar serà el "valor patrimonial de les obres realitzades i que no hagin estat amortitzades i de les expropiacions que s'hagin abonat", si bé no podrà superar un màxim fixat per a cada via que, en conjunt, suma el referit suma de 3.305 milions d'euros.

A més, adverteix que restarà dels 300 milions que estima necessari invertir en les vies perquè recuperin els seus estàndards mínims de qualitat.





Aquest import màxim supera al d'uns 2.000 milions d'euros estimats pels dos últims governs, però està lluny dels 5.000 milions calculats pel sector i els fons que es van quedar amb el deute de les autopistes.





Malgrat tot això, tant el Govern com el sector donen per fet que la determinació última de la 'factura' de la fallida d'aquestes vies per a les arques públiques derivarà en un procés judicial i l'acabarà fixant un jutge.





De moment, la presentació d'aquests recursos suposarà deixar en l'aire els terminis establerts per la llei per abonar la RPA, fixats per a aquest mes de juliol després d'ajornar sis mesos la data inicial del passat mes de gener.





FOMENT PAGARÀ "PROMPTE MILLOR"





El Ministeri de Foment treballa per calcular i pagar "com més aviat possible" la 'factura' que suposa per a les 'arques públiques' la fallida i el rescat de nou autopistes de peatge, segons han informat a Europa Press fonts d'aquest Departament sobre aquest import , estimat en un màxim de 3.305 milions d'euros.





La 'cascada' de recursos que les constructores i els bancs que controlaven aquestes víes estan presentant davant del Tribunal Suprem contra el sistema de càlcul d'aquest import aprovat pel Govern a l'abril no paralitza el procés d'estimació i pagament.





Així ho indiquen en aquestes fonts oficials que, a més, assenyalen que les concessionàries no demanen paralitzar el procés en els seus recursos.





"A Foment seguim treballant per determinar al més aviat possible la RPA de les autopistes trencades", han indicat aquestes fonts.





"Confirmem que la presentació dels recursos no paralitza el procediment", afegeix el Ministeri.





D'aquesta manera, Foment prosseguirà amb els treballs que realitza per determinar i pagar aquesta factura. L'import de la mateixa s'ajustaria, a l'alça o a la baixa, en funció del que, al seu dia, determinin els tribunals.





DIFERENTS ESTIMACIONS





La factura que, pels extints contractes de concessió de les autopistes, l'Estat de calcular i pagar és l'anomenada Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (RPA).





Es tracta de la suma a abonar a les exconcesionàries per la inversió que van realitzar per a la seva construcció.





La 'fórmula' per al seu càlcul que el Govern va aprovar a l'abril estableix un import màxim de RPA per a cada autopista que, en conjunt, suposa el referit import de 3.305 milions d'euros.





Aquesta quantitat supera la de 2.000 milions que anaven calculant els dos últims governs, però està encara per sota de la de 5.000 milions que reclamen les concessionàries i els fons que es van quedar amb el deute de les vies.