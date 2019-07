Puigdemont afirma que JxCat podria donar suport a la investidura de Pedro Sánchez

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no descarta donar suport a la investidura a Pedro Sánchez si es tracta d'una estratègia unitària de l'independentisme. "El que faci l'independentisme a Madrid ho ha de abordar conjuntament", ha comentat.









Puigdemont ha concedit una entrevista a Catalunya Ràdio per presentar el seu llibre 'Re Unim-nos. Reflexions sobre el Retorn a la unitat ', on reclama la unió de l'independentisme.





"Si no hi ha voluntat", és difícil la unitat de l'independentisme i pensa que tothom ha d'estar per empènyer cap a un objectiu comú.





Ha afirmat que pot ser que la fórmula unitària no sigui vàlida en aquest moment per a Catalunya, però que sí que ho hauria estat per a les eleccions municipals a Barcelona, i ha advocat perquè els pactes es facin en el marc d ' "una lògica d'unitat" , fins i tot un hipotètic suport al candidat socialista.





"No està fora de lloc ni un rebuig a una investidura, ni un suport a la investidura, si les dues coses s'analitzen i s'emmarquen en una decisió estratègica", ha sostingut Puigdemont, que ha defensat que hi ha una diferència abismal entre el PP i el PSOE, però que en relació a Catalunya només es diferencien en el llenguatge.





Ha dit que "la legislatura ha de poder aguantar" i ha desitjat que el Govern continuï treballant si vol donar una resposta a les sentències pel procés independentista, que ha reclamat que sigui una resposta coral.





L'expresident ha assegurat que no han debatut encara sobre qui serà el candidat de JxCat a unes futures eleccions autonòmiques, ha qualificat aquesta qüestió de prematura, però ha apuntat que els presos sobiranistes "tenen un lideratge inqüestionable".