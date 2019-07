Sánchez trasllada als barons socialistes la possibilitat de repetir eleccions generals

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, conscient de la dificultat d'aconseguir un govern socialista, no descarta eleccions i així li ho trasllada durant aquests dies als líders territorials.









El missatge de Sánchez als barons socialistes és que no llença la tovallola i està disposat a esgotar tots els terminis per aconseguir un executiu amb ell mateix al capdavant, però també accepta que les circumstàncies, sense socis de govern, fan que aconseguir la presidència sigui una tasca molt complicada.





A dia d'avui, l'escenari més previsible és que Podem accepti com a molt un acord programàtic, després que la setmana passada la formació morada no donés suport al PSOE. Això fa que Sánchez posi en sobre avís als líders territorials durant l'intercanvi d'opinions en diverses trobades aquesta setmana.





Sánchez busca que no es repeteixin eleccions, però considera que ha de contemplar aquesta possibilitat. Vol també tranquil·litat en el seu partit i, de moment, ni els més crítics, com Susana Díaz, aixeca la veu en contra seva.





Els contactes amb els barons es produeixen també amb la figura del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, que gaudeix de la màxima confiança del president.





Fonts socialistes expliquen que és moment de no donar detalls sobre la nova estratègia per aconseguir investir Sánchez. Sí reconeixen que després de la investidura fallida, el futur és incert, i coincideixen també que les negociacions amb Pablo Iglesias no van ser fructíferes.





Però res volen dir a part d'obvietats, no sigui que el soroll mediàtic empitjori la situació.