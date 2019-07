Álvarez de Toledo es defensa dels dubtes sobre la seva capacitat per ser portaveu del PP

La nova portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assegurat aquest dimecres que respondrà "amb fets" als dubtes que ha generat en el si del partit el seu nomenament, i ha respost a les crítiques sobre el seu perfil radical, al·legant que li posen aquesta etiqueta per ser "ferma i vehement" contra el nacionalisme.









En una entrevista a COPE la portaveu parlamentària ha defensat que ella parla "amb claredat" i respondrà "amb els fets" als dubtes que ha generat el seu nomenament. Ha argumentat que tractarà de ser bona portaveu i dirigirà bé el grup de diputats. "És petit, però és el germen d'una alternativa necessària", ha afegit.





En aquest sentit, ha assegurat que l'oposició no es troba en funcions, pel que ha promès treballar ja per a un oposició "lleial als votants del PP i al conjunt d'espanyols", però, ha indicat, "difícilment es pot ser lleial amb el deslleial Pedro Sánchez ". Així, ha recalcat que la seva tasca no serà apuntalar a la majoria "socialpopulista" del PSOE.





Sobre les crítiques sobre el seu perfil dretà, Álvarez de Toledo ha lamentat que a Espanya es catalogui els polítics per la seva posició pel que fa al nacionalisme. "Si ets tou amb el nacionalisme, et consideren moderat i si ets ferms i vehement contra el nacionalisme ets radical", ha adduït.