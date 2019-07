Casado s'envolta de fidels per fer-se amb el control total del PP

El líder del PP, Pablo Casado, anuncia aquest dimarts 30 de juliol davant la Junta Directiva Nacional del partit canvis en l'estructura del partit i del Grup Popular a Congrés i Senat.





Casat inclourà a més persones de la seva confiança que fa un any, quan va apostar per dissenyar una Executiva d'integració després de les primàries amb afins tant de Soraya Sáenz de Santamaría com de María Dolores de Cospedal.



Casado ha convocat a les 12.00 hores a la seu nacional del PP a la Junta Directiva Nacional, màxim òrgan del partit entre congressos, que reuneix desenes de càrrecs entre membres del comitè de direcció, diputats, senadors i càrrecs territorials.



FEIJÓO NO ASSISTIRÀ



Un dels absents serà el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, atès que assistirà a aquesta mateixa hora a la presentació de l'anuari 2019 del Fòrum Econòmic de Galícia costat de la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, que tindrà lloc a la Corunya.



Fa uns dies, Feijóo ha assegurat que el PP podria estudiar una proposta "seriosa" del PSOE davant la investidura si no governa amb Podem ni independentistes. El president gallec ha exhibit d'aquesta manera un to més conciliador que el "no" rotund de 'Gènova' a facilitar amb una abstenció tècnica al setembre la possible investidura de Sánchez.



De fet, Casado deixarà clar en el seu discurs que el PP no es va a abstenir en cap cas si hi ha un nou debat d'investidura al setembre, sobretot després que ha passat a Navarra. El secretari general del partit, Teodoro García Egea, ha recalcat que Sánchez "no és de fiar" i que, si el PP s'absté, seria "còmplice" i "pagaria tot" el que fes un cop investit president, com un possible indult als presos del 'Procés'.



ÁLVAREZ DE TOLEDO I MAROTO A PORTAVEUS



Un dels moments més esperats de la Junta Directiva serà el dels nomenaments, amb els quals Casado vol donar un "nou impuls" al PP en un moment en què no es descarten més eleccions al novembre.



Casat té previst donar a conèixer els nous portaveus parlamentaris al Congrés i el Senat -tres mesos després de les generals del 28 d'abril- amb els que vol llançar al partit com "l'única alternativa" a Sánchez, en un moment en què Cs competeix per aquest mateix espai.



En el cas del Congrés, la triada per a la portaveu és la diputada per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, de la qual la qual destaquen la seva "brillantor intel·lectual".



No obstant això, alguns membres del PP han manifestat en privat les seves objeccions al fet que aquest lloc recaigui en Álvarez de Toledo, a la qual veuen "radical en les seves formes" i el perfil contrasta amb la moderació i centralitat que ha fet pujar al partit a les autonòmiques i que ja recullen algunes enquestes.



En el cas del Senat, Casado aposta pel vitorià Javier Maroto, actual vicesecretari d'Organització del partit, que es va quedar sense escó per Àlaba a les generals d'abril i ha estat designat fa uns dies senador autonòmic per Castella i Lleó.



Això sí, el seu nomenament ha provocat dures crítiques del PSOE, que estudia portar a la Justícia l'empadronament de Maroto a la localitat segoviana de Sotosalbos en entendre que pot ser fraudulent.



TEJERINA, TIRADO, LEVY I MAROTO



Casat ha de decidir en aquest cas si manté a Maroto -que va ser el director de campanya de les generals- al capdavant de la Vicesecretaria d'Organització del PP compatibilitzant amb el seu escó al Senat o el deixa amb una sola responsabilitat.



Els canvis podrien afectar més vicesecretaris com Vicente Tirado (Política Local i Autonòmica) o Isabel García Tejerina (Sectorial), persones de la màxima confiança de Cospedal que van treballar per la candidatura de Casado després de perdre les primàries l'exministra del PP.



En el cas de Tirado, fonts populars el situen presidint una de les sis comissions parlamentàries que tindrà el PP al Congrés, cosa que també succeirà probablement amb José Antonio Bermúdez de Castro, que exerceix en aquest moment com a portaveu parlamentari en funcions en al Congrés.



De la mateixa manera, el líder del PP haurà de decidir si Andrea Levy segueix com a vicesecretària d'Estudis i Programes, després d'haver estat designada regidora de Cultura, Esport i Turisme a l'Ajuntament de Madrid; i si segueixen mantenint el seu seient en el comitè de direcció Rafael Hernando, que presideix el Comitè de Drets i Garanties i alhora ocupa una Secretaria a la Mesa del Senat; i Juan Ignacio Zoido, president del Comitè Electoral i eurodiputat.



GAMARRA, TEROL I BELTRÁN, PERSONES AMB PROJECCIÓ



Casat porta amb gran hermetisme aquests possibles canvis en el seu equip. Una de les persones amb més projecció, segons algunes fonts del partit, és l'actual vicesecretària de Política Social i exalcaldessa de Logronyo, Cuca Gamara, que podria convertir-se en la nova portaveu del PP si el líder dels 'populars' decideix reubicar en un altre posat a l'actual vicesecretària de Comunicació, Marta González.



Fonts populars situen també en ascens la figura del diputat madrileny Antonio González Terol, exalcalde de Boadilla de la Muntanya i actual secretari de Política Local del partit. De la mateixa manera, podria assumir noves responsabilitats la presidenta del PP de Navarra i diputada per Madrid, Ana Beltrán.



ELS PACTES A MÚRCIA I CyL, A L'ESPERA DE MADRID



A la Junta Directiva Nacional del PP, Casado també parlarà dels pactes que ha tancat la seva formació després de les autonòmiques i municipals. Fonts del PP subratllen que, després de la patacada electoral a les generals, ha sortit reforçat després dels comicis de maig a l'aconseguir alcaldies com les de Madrid o Saragossa, i mantenir el poder autonòmic a la regió de Múrcia i Castella i Lleó, que se sumaria als governs que ja posseeixen a Galícia i Andalusia.



En el Partit Popular esperen que l'acord amb Ciutadans i Vox també doni els seus fruits en la Comunitat de Madrid en les pròximes setmanes amb la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso com a presidenta.