La DGT comença a multar amb drons

Els drons de la Direcció General de Trànsit (DGT) comencen a denunciar els conductors que infringeixin la normativa de trànsit i seguretat viària a partir d'aquest dijous 1 d'agost, amb motiu de l'inici de la segona fase de l'operació sortida de l'estiu, que arrenca aquest dimecres 31 de juliol, per la qual es preveuen 2,9 milions de desplaçaments per carretera.









Segons informa la DGT, prioritàriament, els drons estan destinats a la vigilància del trànsit en aquells trams on el risc d'accidentalitat és més gran; a les carreteres on hi ha un major trànsit d'usuaris vulnerables, en particular de ciclistes, motociclistes i vianants; i a la supervisió de distraccions durant la conducció.





També s'utilitzen per a la monitorització i suport a la regulació en operacions i esdeveniments especials en què es concentra un elevat nombre de moviments a la carretera; a missions ordinàries de regulació complementàries a les desenvolupades pels helicòpters; i a donar suport en situacions d'emergència que per la seva gravetat afectin de manera notable a la circulació i seguretat dels usuaris de la via.





Com ja va anunciar el director general de trànsit, Pere Navarro, l'organisme està dotant-se d'aquestes aeronaus pilotades per control remot per realitzar missions de vigilància i regulació aèria del trànsit.





Actualment l'organisme compta amb 11 drons, 3 d'ells certificats pel Centre Espanyol de Metrologia (CEM), que són els que van a començar a denunciar. Els 8 restants seguiran utilitzant-se per a la regulació i gestió del trànsit. A més, està en procés de licitació l'adquisició d'altres 20 unitats que un cop subministrades i certificades s'incorporaran a les tasques de vigilància i control del trànsit.





La infracció captada per drons podrà ser notificada en l'acte per un agent de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil (ATGC) o ser tramitada posteriorment per les autoritats competents. Totes elles, han de disposar del fotograma corresponent amb l'evidència de la infracció comesa pel conductor.