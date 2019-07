L'economia espanyola modera el creixement entre abril i juny

L'economia espanyola va créixer un 0,5% en el segon trimestre d'aquest any, dues dècimes menys que en el primer trimestre, alhora que va retallar una dècima la seva taxa interanual, fins al 2,3%, segons l'avanç trimestral de la Comptabilitat Nacional publicat aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









Amb el repunt interanual del 2,3% registrat en el segon trimestre de l'exercici, l'economia espanyola acumula 22 trimestres consecutius de taxes interanuals positives, mentre que amb l'avanç trimestral del 0,5% s'acumulen 23 trimestres consecutius d'alces.





La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ja ha anunciat que el Govern central revisarà a l'alça la previsió de creixement del PIB per a aquest any, situada actualment en el 2,2%, en el proper quadre macroeconòmic.





Tot i que no va precisar en quantes dècimes s'elevarà l'estimació, sí que va dir que estarà "en línia" amb les revisions realitzades per altres organismes. La Comissió Europea ha revisat dues dècimes a l'alça l'estimació d'Espanya per a aquest any, fins al 2,3%, mentre que el Banc d'Espanya la va elevar fa unes setmanes fins al 2,4%.





Segons les dades de l'INE, la contribució de la demanda nacional al creixement interanual del PIB és d'1,6 punts, sis dècimes inferior a la del primer trimestre, mentre que la demanda externa va presentar una aportació de 0,7 punts, cinc dècimes superior a la del trimestre passat.





La despesa en consum final es va incrementar un 1,7% respecte al mateix trimestre de 2018, taxa una dècima superior a la del primer trimestre.





En concret, la despesa en consum final de les llars va experimentar un creixement interanual de l'1,7%, dues dècimes més que en el trimestre passat, mentre que la despesa en consum final de les administracions públiques va presentar una variació interanual de l'1,9% , una dècima inferior a la del trimestre precedent.





La formació bruta de capital va registrar un creixement del 1,2%, inferior en 3,5 punts al del trimestre anterior, alhora que la inversió en actius fixos materials créixer a una taxa interanual de l'1,4%, fet que suposa quatre punts menys que en el trimestre precedent.





Per components, la inversió en habitatges i altres edificis i construccions disminuir 0,9 punts, passant del 4,3% al 3,4%, mentre que la inversió en maquinària, béns d'equip i sistemes d'armament baixa 8,8 punts al presentar una variació del -1,5%, enfront del 7,3% del trimestre anterior.





D'altra banda, la inversió en productes de la propietat intel·lectual va experimentar un creixement del 0,1%, amb un increment d'una dècima respecte al trimestre passat.





Així mateix, les exportacions de béns i serveis van créixer un 1,7% respecte al segon trimestre del 2018, fet que suposa 1,7 punts més que en el trimestre anterior, impulsades per un increment en les taxes interanuals de les exportacions de béns (passen del -2,1 a l'1,6%), mentre que les exportacions de serveis van disminuir 2,7 punts (del 4,8% al 2,1%).





Per la seva banda, l'ocupació de l'economia, en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, va registrar una variació intertrimestral del 0,4%, tres dècimes inferior a la registrada el primer trimestre.







En termes interanuals, l'ocupació va augmentar a un ritme del 2,5%, taxa tres dècimes inferior a la del primer trimestre, fet que suposa un increment de 459.000 llocs de treball equivalents a temps complet en un any.





Segons l'INE, la variació interanual del cost laboral unitari es va situar en el segon trimestre en el 2,1%.





Així mateix, la remuneració dels assalariats va presentar un creixement interanual del 4,8% en el segon trimestre, dues dècimes inferior al del trimestre anterior.