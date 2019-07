El traspàs de Malcom al Zenit, a punt de tancar-se per 40 milions i 5 en variables

Malcom està a punt de ser nou jugador del Zenit de Sant Petersburg. El traspàs es taxarà, mancant fer-se oficial, en 40 milions d'euros fixos i altres 5 en variables.









D'aquesta manera, el conjunt blaugrana seguirà ingressant milions en l'operació sortida per intentar millorar la seva plantilla, en què, de moment, ja han arribat De Jong, Griezmann i Net.





L'extrem brasiler va arribar a Can Barça l'estiu passat en una operació 'rocambolesca' i fregant el límit de la legalitat, ja que els blaugrana van aconseguir el seu traspàs quan Malcom ja estava viatjant cap a Roma, on havia arribat a un acord amb l'equip italià.





VALVERDE, CLAU EN EL FUTUR DE MALCOM





La poca confiança de l'entrenador del conjunt català, al costat de la forta competència en les parcel·les ofensives, han estat determinants per a la decisió d'abandonar l'entitat blaugrana.





Malcom, que va arribar per 41 milions d'euros, es marxarà per una quantitat semblant, és a dir, que el Barcelona no perdrà diners en aquesta operació i recuperarà la inversió feta fa un any.