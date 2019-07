El candidat del Partit Socialista, Javier Lambán, ha estat elegit aquest dimecres, 31 de juliol, president d'Aragó, demanant 36 vots a favor del total de 67 diputats que conformen el Parlament autonòmic, superant així la majoria absoluta, gràcies al suport de cinc grups, mentre que ha rebut 31 vots en contra.









Li han donat suport als 24 diputats del PSOE, els cinc de Podem, tres de Chunta Aragonesista, tres del Partit Aragonès i un d'Esquerra Unida, mentre que han votat 'no' als 16 diputats del PP, els 12 de Ciutadans i els tres de Vox.





Aquesta votació és fruit de l'acord d'investidura i governabilitat subscrit entre PSOE, Podem, CHA i PAR, així com del pacte assolit pels socialistes amb IU. Les quatre primeres formacions formaran un govern de coalició, del qual encara no es coneix com serà el repartiment de conselleries.





Lambán repeteix així com president de la Comunitat aragonesa, després d'haver governat en coalició amb CHA els quatre anys anteriors, amb el suport parlamentari de Podem i IU.





Als cinc grups ha agraït el president electe el suport, per assegurar que el procés de negociació entre les quatre formacions que sostindran el Govern ha estat "exemplar" i "estic segur que serà exemplar també la trajectòria d'aquest govern", ha esgrimit.