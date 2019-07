El Grup Social Once va destinar gairebé 2.000 milions de les seves vendes a acció social el 2018

El Grup Social Once destinar l'any passat, quan l'organització va celebrar el seu 80 aniversari, gairebé 2.000 milions d'euros a "salaris, inversió i acció social per a persones amb discapacitat" després de superar durant 2018 els 3.000 milions en facturació, segons detalla al Informe de Valor Compartit que ha presentat aquest dimecres a Madrid.









Aquesta xifra resulta de la suma de vendes de productes de loteria de Once i de l'empresa Ilunion. Segons ha detallat el Grup Social Once, el 2018 es va registrar un increment del 8,5% en les vendes de productes de joc i un 9,2% en Ilunion. Del total de vendes, que va ascendir a 3.086 milions, 1.150 s'abonen en premis, i la resta de destina a l'acció social, segons ha detallat del delegat territorial d'Once a Madrid, Luis Natalio Royo.





"El Grup Once demostra una vegada més que la inversió social i econòmica van en paral·lel, i és possible obtenir rendibilitat econòmica amb treballadors amb discapacitat", ha destacat Royo durant una roda de premsa celebrada a la seu de l'organització a Madrid per presentar els resultats inclosos en l'informe.





En 2018, a més, el Grup Social Once impulsar un lloc de treball per a 11.571 persones amb discapacitat, i va convertir en indefinits a 1.033 agents venedors de l'organització. D'aquesta manera, va tancar l'any amb una plantilla total de 71.393 treballadors i treballadores, el 58% amb discapacitat, i el 42,3% dones.





Una d'aquestes treballadores que va aconseguir el contracte indefinit és María Rodríguez, una jove de la localitat madrilenya de Móstoles que ha relatat la seva experiència com a venedora. "Sense ocupació no tens independència, i és un fi per aconseguir la inclusió", ha assegurat.





Maria, que és invident, va buscar altres treballs abans de convertir-se en venedora de Once, encara que li llastava també tenir només formació en Batxillerat. "El meu treball ara em permet seguir formant-me, i al setembre començaré un cicle de Comerç i Màrqueting, i em permet també mantenir la meva vivenda i el meu nivell de vida sense haver de demanar ajuda a ningú. És flexible i pots compaginar estudis i feina", ha relatat.





L'informe presentat aquest dimecres revela que el Grup Social Once és el quart ocupador a nivell estatal i el primer a persones amb discapacitat. En concret, concentra el 0,52% de l'ocupació a Espanya i, per nivell de facturació, el 0,27% del producte interior brut (PIB).





Per àrees, el creixement de les vendes de loteria va fer pujar fins als 2.160 milions l'acumulat durant tot l'any. "De cada euro ingressat per un cupó venut, el 53,7% es destina a premis, el 22, %% a despeses de gestió del joc, i un 10,4% a acció social directa per a persones cegues i amb discapacitat", ha detallat l'organització.





Aquests ingressos també van permetre a Once el disseny d'accions a mesures per a més de 3.000 persones que van perdre la vista en 2018, el lliurament gratuïta de 130 gossos guia a tot Espanya, la cobertura completa per a 7.500 estudiants o 90.000 hores de mediació per persona amb sordceguesa.