Buch torna a carregar contra Colau i titlla la seva actitud de "negligent i irresponsable"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha avisat que "en matèria de seguretat i emergències no es poden tenir actituds erràtiques, negligents o actituds irresponsables", després de valorar les declaracions d'Ada Colau després de la reunió amb Quim Torra.









L'alcaldessa de Barcelona ha criticat les paraules de Buch afirmant que des de l'Ajuntament hi havia hagut una relaxació en matèria de seguretat, al que Colau va replicar que en els últims anys no hi havia hagut coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ni operatius conjunts "perquè la Conselleria d'Interior no donava l'ordre".





"EN CAP CAS" ELS MOSSOS HAN ABANDONAT BARCELONA





Buch ha afirmat aquest dimecres que "en cap cas" els Mossos han abandonat Barcelona ni cap altra ciutat catalana, i ha assegurat que ell ha actuat amb responsabilitat i respecte a totes les institucions en matèria de seguretat.





Recorda que en l'últim any la delinqüència a Barcelona ha estat combatuda amb "accions molt contundents en col·laboració amb la Guàrdia Urbana i amb el lideratge o la col·laboració també del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra".





Un dels exemples que ha comentat ha estat el del desmantellament de narcopisos, el cop a una xarxa de venedors ambulants que presumptament traficava amb drogues i la detenció d'un grup que presumptament finançava a terroristes.





DAVANT L'INCREMENT DELS DELICTES, ELS MOSSOS HAN IMPULSAT NOVES MESURES DE SEGURETAT





També ha afegit que el que entre tots estan combatent són "unes dades delinqüencials que just fa quatre anys, concretament a partir del 2016, tenen el repunt a la ciutat de Barcelona", ja que ha assegurat que fins a 2015 la tendència va ser de descens, però que entre 2016 i 2019 els increments s'han consolidat, segons la seva opinió.





Buch ha indicat que en tots aquests anys els Mossos han tingut la "mateixa actitud" i que després de la consolidació de la tendència a l'alça dels delictes a Barcelona han impulsat noves mesures de seguretat, coincidint amb la nova promoció de 500 mossos després de vuit anys sense nous agents, ha recordat.





MALESTAR COLAU PRO LES PRÈVIES DECLARACIONS DE BUCH





Colau, aquest passat dimarts després de reunir-se amb Torra, va mostrar el seu descontentament amb les declaracions de Buch a rueda de premsa.





"Deia que ens havíem relaxat amb la seguretat, unes declaracions impròpies que no són adequades per a la lleialtat institucional. Si des de l'Ajuntament ens hem relaxat, que hauria de dir jo de la incompetència de la Generalitat", ha comentat.