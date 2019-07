La seguretat i la desinversió a Barcelona, les discrepàncies entre Colau i Torra

Ada Colau i Quim Torra s'han reunit aquest dimarts en un partit en què l'alcaldessa de Barcelona ha demanat al president de la Generalitat l'augment d'efectius de Mossos, més enllà dels 300 agents anunciats per Miquel Buch, al qual, a més, li ha retret les seves declaracions criticant a l'Ajuntament i demana lleialtat institucional en un tema "tan sensible com la seguretat".









Després de la reunió, l'alcaldessa ha remarcat que li ha dit a Torra que "no serà suficient" la mesura d'ampliació de 300 Mossos més a la ciutat catalana. "Nosaltres hem anat augmentant la plantilla de Guàrdia Urbana i en quatre anys volem créixer en 1.000 agents més".





MALESTAR PER LES DECLARACIONS DE BUCH





Colau està molesta amb les declaracions de Miquel Buch: "Deia que ens havíem relaxat amb la seguretat, unes declaracions impròpies que no són adequades per a la lleialtat institucional. Si des de l'Ajuntament ens hem relaxat, que hauria de dir jo de la incompetència de la Generalitat ", ha comentat.





Malgrat tot Colau ha afirmat que la reunió ha tingut un to constructiu, amb intenció de buscar solucions i que s'han emplaçat a col·laborar.





FALTA DE COORDINACIÓ ENTRE MOSSOS I URBANS





Segons l'alcaldessa, l'increment d'agents policials al carrer és necessari perquè genera un efecte dissuasori en els robatoris, que assegura que "s'han incrementat" en els últims anys.





Colau ha afirmat que durant els últims anys no hi ha hagut la coordinació necessària entre Mossos i Urbans a la ciutat, no pel cos, sinó "perquè la Conselleria d'Interior no donava l'ordre" que participessin en operatius conjunts i ha assegurat que els primers dispositius realitzats al barri del Raval contra el tràfic de drogues els va portar a terme la policia local en solitari.





DESINVERSIÓ A BARCELONA





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, preguntat per les paraules de Colau, que ha xifrat en 280 milions la desinversió del Govern a Barcelona des de 2011, ha assegurat que la dada està "descontextualitzat", perquè l'alcaldessa no ha tingut en compte l'escenari econòmic, pressupostari i financer de la Generalitat.





"Tenim un dèficit fiscal de 16.000 milions d'euros anuals, un dèficit d'inversions en infraestructures i no es compleix la disposició addicional tercera. No es pot obviar el context en donar aquestes xifres", ha reiterat el conseller, que ha assegurat que el 2017 van transferir a l'Ajuntament 290 milions.





En relació a la petició de Colau de recuperar el nivell d'inversió de 2011 a la ciutat, el que, segons ella, suposaria un augment de 30 milions d'euros més a l'any fins a arribar als 225 milions, Calvet ha dit que el Govern ja dóna 290 milions a l'any a la ciutat, rebatent les xifres de l'alcaldessa.





"El que podem fer és pactar en la comissió mixta reclamar conjuntament més inversió de l'Estat. A més, l'Ajuntament de Barcelona té superàvit i capacitat d'endeutar-se del 30%. Té una situació envejable", ha dit Calvet, que ha dit que el Govern ja fa front a un deute de 100 milions.