BComú puja el sou a Colau un 40% i als seus regidors un 27%

La coordinadora d'BComú ha aprovat un complement salarial de 900 mensuals per l'alcaldessa, Ada Colau; de 600 per als regidors, i de 300 per als comissionats, han detallat fonts de l'organització aquest divendres 26 de juliol.





Així, la retribució mensual de Colau puja un 40%, i la dels regidors, un 27%, ja que aquests complements es sumen al sou que fixa el Codi Ètic de BComú, que es manté en 2.200 euros.









Aquests complements salarials s'han aprovat per les funcions de representació de l'executiu, les llargues jornades de treball que impliquen i les despeses associades al càrrec ia tasques de cures, segons fonts de l'organització.





El sou que fixa el Codi Ètic de 2.200 euros mensuals es manté, tot i que sí que han actualitzat l'IPC dels últims quatre anys, fins als 2.291 euros, als quals se sumen els complements aprovats.





BComú va establir aquest sou mensual màxim per als seus càrrecs en començar el passat mandat, tot i que els salaris oficials els estableix l'Ajuntament --la alcaldessa cobra oficialment 100.000 euros anuals--, i la diferència entre el percebut i el fixat es destina a un fons del partit per organitzacions de la ciutat, a través d'un concurs.