Les bases dels comuns han donat suport en una votació interna que Ada Colau es presenti a la investidura amb el suport del PSC. A la consulta es dirimien dues opcions: un pacte amb els socialistes que permetés als comuns revalidar l'alcaldia, o bé una aliança amb ERC que lliurés la vara de comandament a Ernest Maragall.









La primera opció ha estat recolzada pel 71,43% dels militants, amb 2887 vots; per contra, la segona opció només ha comptat amb el suport del 28,57% dels votants, reunint 1155 sufragis.





BComú ha celebrat que la participació en la consulta hagi arribat a un 40,42% --sobre un cens de 9.949 afiliats--, la xifra més alta de totes les ocasions en què la direcció ha sotmès a votació una decisió política.





COLAU, SATISFETA





L'alcaldessa en funcions ha ressaltat que el resultat avala l'aposta de la direcció per presentar la candidatura de Colau a la investidura: "Més del 70% dels vots han anat a aquesta opció. I amb aquest mandat anem demà a la investidura".





Colau ha recordat que cap de les opcions era la que BComú volia, ja que apostava per un govern amb els tres partits, "però els vetos creuats entre ERC i PSC encara a Barcelona fan impossible el tripartit, encara que sí que és possible en altres municipis catalans".





Ha recalcat que el resultat els avala per a presentar candidatura, i el faran "amb més força, perquè ja no és una decisió d'un òrgan directiu, sinó de milers de persones", i ha assegurat que estendran la mà a ERC durant el mandat, perquè han d'entendre's a la ciutat i més enllà, ha dit.





Preguntada per si confia en els vots de Valls per a ser investida, ha replicat: "Jo no puc confiar en cap incertesa. Vivim temps molt incerts. Aquesta investidura ha estat de les més obertes i incertes de la història municipal de la ciutat".





Colau, que no preveu donar un discurs en la plaça Sant Jaume després de ser investida, ha dit que sí que la creuarà per a saludar al president del Govern, Quim Torra, al costat de la resta de la corporació, com és tradició.