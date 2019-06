Maragall llança una oferta a la desesperada per repartir-se l'Alcaldia amb Colau

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona per ERC, Ernest Maragall, ha plantejat aquest divendres repartir el càrrec amb l'alcaldessa en funcions i també candidata, Ada Colau, dos anys cadascun, i posar "el comptador a zero".









Li ha demanat que abandoni "tota possibilitat de ser escollida alcaldessa amb els vots de Manuel Valls" i seure a parlar amb ERC, com ella vulgui, per parlar de tot, ha dit en declaracions als mitjans al Parlament.





Aquesta és una opció que Maragall havia descartat fins ara, i que Colau ha dit aquest mateix divendres que no s'havia plantejat en cap reunió de negociació entre comuns i republicans, en la qual els comuns s'havien centrat a apostar per un tripartit també amb el PSC, una cosa que ja han donat per descartat.





Maragall ha argumentat que els republicans no van llançar aquesta proposta perquè "a qui hagués correspost fer-ho no és per força guanyadora, sinó a la qual aspira a una concreció diferent a la que ofereixen els resultats electorals", en aquest cas a BComú, que va quedar segona a pocs vots d'ERC i empatada en regidors.





"Parlem, parlem seriosament, però parlem de tot, del programa, de la ciutat" i d'un lideratge compartit que podria incloure aquesta possibilitat, ha dit Maragall, que s'ha preguntat per què els comuns no han esmentat abans aquesta opció.





Ha plantejat a Colau abordar aquestes qüestions després que ella retiri la seva intenció de presentar-se aquest dissabte a la investidura d'aquest dissabte: "Si volen parlar seriosament, fem-ho bé, posem el comptador a zero, retiri la seva candidatura i abandoni la condicionalitat evident d'ocupar l'Alcaldia gràcies al vot del senyor Valls".





Fuentes d'ERC han remarcat que Maragall no està obrint la porta a cap escenari concret però manté la seva voluntat d'enteniment fins a l'últim moment, i han recordat que ERC va proposar un document de treball d'un executiu distribuït al 50% i un lideratge compartit amb Colau amb un nou rol de màxim nivell, davant el que BComú no va donar resposta.