Salta a les xarxes el vídeo de la pallissa a un jove xinès al Port Olímpic

El vídeo ja corre per les xarxes socials i està commocionant la comunitat xinesa fora i dins de Barcelona. Les imatges de la pallissa mortal a un jove xinès al Port Olímpic han fet saltar les alarmes sobre el nivell de violència a la nit barcelonina.













Els fets van passar el passat 28 de juliol, quan la víctima, anomenada Cheng i amb 25 anys, i un amic de 30 anys van discutir amb un altre grup de persones de procedència russa a l'interior de la discoteca Zich.





Després de la discussió, la víctima va rebre una brutal pallissa a l'exterior i va entrar en parada cardiorespiratòria. El seu company, de nacionalitat xinesa, també va haver de ser atès per patir ferides lleus encara que es troba fora de perill.





Els Mossos estan investigant el vídeo per trobar els agressors que van apallissar al jove i al seu amic. Les primeres informacions apuntarien a una banda de quatre homes de l'Est que es dedicava a "caçar" asiàtics a la zona de bars nocturns del Port Olímpic. Així mateix, el dijous 1 d'agost es celebra a un conclave d'urgència organitzat per Albert Batlle, el nou tinent d'alcalde de Seguretat, per tractar els problemes de criminalitat a Barcelona i les seves possibles solucions.





La mort de Cheng és la cinquena mort violenta registrada a Barcelona en un sol mes. Aquesta ratxa d'assassinats ha tornat a provocar frecs entre la Generalitat i l'Ajuntament, que s'acusen mútuament per la manca d'efectius a la capital catalana.