Canvis sense sobresalts ... però canvis. Aquesta ha estat la consigna que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha seguit en aprovar en el ple extraordinari d'aquest dimecres el cartipàs del mandat 2019-2023, que desenvolupa l'acord de govern signat per PSC, En comú Guanyem, ERC i JxCat el passat 25 de juliol.





No obstant això, les eleccions municipals de maig van alterar el mapa polític local --bàsicament per l'augment de vots del PSC i l'enfonsament dels 'comuns' -, la qual cosa ha motivat alguns recanvis i reequilibris en el govern metropolità.









Els socialistes han estat els grans beneficiats en aquest repartiment de poder. Tindran quatre àrees de govern, comptant entre elles la vicepresidència executiva d'Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, que conserva el càrrec des del qual s'executaran les línies mestres acordades a la Junta. D'aquesta manera, el PSC aconseguirà neutralitzar l'ariet polític en què els 'comuns' havien convertit l'AMB. La formació de Colau conservarà la vicepresidència en la seva persona i al polèmic Eloi Badia a l'àrea de Medi Ambient.





A més, l'entrada de JxCat també ajudarà a reequilibrar les tensions polítiques de l'ens metropolitana en detriment de la influència del grup d'Colau. És d'esperar que els neoconvergentes s'aliïn més freqüentment amb el PSC, amb qui han segellat pactes de govern en diferents municipis, que amb els comuns, amb qui les relacions sempre han estat fredes.





ES CREA UNA ÀREA DE GOVERN NOVA





L'AMB ha detallat que el nou govern es configura sota la presidència d'Ada Colau, amb un total d'11 vicepresidències i vuit àrees de govern, que incorporen la nova cartera de Desenvolupament de Polítiques urbanístiques.





Tant la vicepresidència executiva com l'àrea d'Administració i Territori recauran sobre Antonio Balmón (PSC); la vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat serà per a Antoni Poveda (PSC); la d'Ecologia per Eloi Badia (A Comú Guanyem); la de Desenvolupament Econòmic i Social per a Montserrat Ballarín (PSC); la de Planificació Estratègica per a Jordi Martí (JxCat); la d'Internacional i Cooperació per a Ernest Maragall (ERC), mentre que la de Polítiques Urbanístiques serà per a Jordi Sánchez (ERC). Els representants polítics no tenen assignat un sou, encara que sí que veuran sufragades les dietes inherents al càrrec.





La resta de vicepresidències, sense àrea de gestió assignada, seran per a Raquel Sánchez (PSC), Lluís Mijoler (el Prat a Comú), Joan Borràs (ERC) i Isidre Serra (PDeCAT). La nova Junta de Govern de l'AMB estarà formada per la presidenta de l'AMB, els vonce vicepresidents i els 5 consellers metropolitans.





Aquesta estructuració de les àrees de govern s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya, Guayem Badalona en comú i Compromís i Acord per Torrelles (CAT Torrelles). Per la seva banda, els grups de Barcelona pel Canvi (la formació de Manuel Valls) i Partit Popular Metropolità s'han abstingut, mentre que Ciutadans ha votat en contra.