Situacions quotidianes com perdre les claus de casa, preparar-se per a un examen decisiu o anar al parc a jugar formen part del conjunt de microrelats que la professora i escriptora Paz Monserrat Revillo ha recopilat a 'Jardinería de interior' (Ediciones Enkuadres).













La nova obra de Paz Monserrat destaca per les trames i finals peculiars, i per una forma d'escriure acurada, directa i precisa des d'una perspectiva intimista.





L'autora dedica cada un dels 93 microrelats a familiars, amics i companys. Entre els grans temes que aborda figura, precisament, la família, des de la filla que creix, per exemple, fins a la mare que té un mal dia.





El dolor i la malaltia també són presents a 'Jardinería de interior', ja sigui en la dedicació de l'esposa que té cura del marit després d'una paràlisi o en l'afecte per preparar per a una festa una adolescent amb càncer.





La fantasia és un dels grans forts de l'escriptora, que convenç el lector de les bondats de la madrastra de Blancaneus.





Textos d'actualitat sobre la igualtat de gènere, dones revolucionàries o desnonaments aconsegueixen captar l'atenció de la primera a l'última història.





BIOGRAFIA





Paz Monserrat, nascuda a Tortosa (Tarragona), viu a Molins de Rei (Barcelona), és biòloga i professora d'institut. Ha publicat el llibre de relats 'Hormonautas', on les hormones són l'inici del conflicte; és coautora de '100 Situacions extraordinàries a l'aula', amb el cicle educatiu com a protagonista en totes les seves vessants, i ha participat en antologies com 'Mar de pirañas, nuevas voces del microrelato español' i 'Los pescadores de perlas'.





Ha guanyat diversos certàmens literaris, com La Microbiblioteca, El Laurel, Mujeres Viajeras, Esta noche te cuento, Acumán, Grupobuho, Ciudad de Getafe y Caja de Ávila. Des de 2013, publica al seu bloc 'Crónicas desenfocadas'.